La milanesa fue elegida entre las 15 mejores comidas típicas del mundo

Seis opciones y recetas:

1. Milanesa con espíritu latinoamericano

2. Milanesa con mostaza casera

3. De pollo, con muzzarella y tomates secos hidratados

4. De pollo, con muzzarella y rodajas de calabaza al horno

5. Milanesas de brócoli

6. Milanesa con sorrentinos a caballo



Las mejores comidas tradicionales del mundo 2021 según Taste Atlas

¿A quién no le gusta la Milanesa? Comida típica si las hay, siempre gana adeptos en todas sus formas: frita, al horno, sola a la Napolitana o con papas. Hoy, este plato tiene una razón para festejar: fue elegido entre las 15 mejores comidas tradicionales del mundo en 2021Un ranking internacional, la ubicó en el puesto número 14 entre los cien mejores platos tradicionales del mundo. El sitio Taste Atlas, famoso por recopilar las comidas típicas de todos los puntos del globo, realiza listados con los platos que se destacan tanto a nivel local como mundial.Ya en 1831, un libro de cocina detallaba al plato austríaco wiener Schnitzel (escalope vienés). Años más tarde, en momentos de la invasión austríaca a Italia, el plato comenzó a ser consumido en la región de Milán. Sin embargo, su nombre ya había cambiado, y se denominada cotoletta alla milanese (ya que se empanaba una costilla y se servía con hueso).Pero esto es sólo el inicio de la historia, ya que la teoría italiana asegura que el escalope vienés es en realidad una reversión de ese plato milanés y que habría llegado hasta esas tierras gracias a Josef Radetzky, mariscal de campo radicado en Italia entre 1831 y 1857, quien en un informe sobre la situación en la zona mencionó las virtudes del platillo. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que esto último haya sucedido.“El plato nacional no oficial de Argentina”. Así hizo referencia a la milanesa el staff de Taste Atlas. Según se detalla, este plato comparte muchas similitudes con el escalope vienés y el pollo frito americano. “La milanesa tiene sus raíces en Italia, y el plato original se remonta a la ciudad de Milán y a la famosa cotoletta alla milanese”, dice el texto.El origen de la preparación es disputado porque ya en el siglo XIX se conocía en España como chuletas de ternera a la milanesa. Desde el siglo XX es una comida típica de la cocina argentina desde las cuales se ha extendido a las gastronomías de otros países de América.Poner sobre la mesada 3 bowls: en uno harina de trigo con sal, en otro 2 o 3 huevos con un poco de ajo y perejil picado más 1 cucharadita de mostaza y en el último panko o pan rallado con queso rallado.Pasar bifecitos de peceto o nalga por la harina, los huevos, el panko y llevarlos a freir a fuego medio alto hasta dorar.En otro bowl pisar un par de paltas, agregarle vinagre o jugo de limón, sal, pimienta, un poco de cebolla morada y reservar.Luego mezclar un poco de tomate picadito, cebolla, ajo, perejil, vinagre, sal y un toque de aceite de oliva.Preparar un puré de papas bien cremoso con manteca, leche y queso, servirlo junto con las milanesas con la palta, la falsa criolla por arriba y listo, ¡a disfrutar!Para preparar la mostaza, mezclar 6 cucharadas de granos de mostaza marrón con 6 de granos de mostaza amarilla, 3 cucharadas de vinagre, 1 cucharadita de sal, 2 de miel y unas 3 o 4 cucharadas de algún otro líquido que puede ser el liquido del Chukrut, el del kimchi o simplemente más vinagre.Romper apenas los granos, mezclar los líquidos con los sólidos y dejar fermentar 3 o 4 días, tapado y fuera de la heladera.Luego de eso, procesar con la batidora de inmersión, guardar en un frasco de vidrio y llevar a la heladera. Dura básicamente para siempre y el sabor es más fuerte que el de la mostaza común.Preparar unas buenas milanesas, untar un rico pan con la mostaza, las milanesas, un huevito frito y listo, ¡a disfrutar!¿El secreto de los tomates? Hidratarlos en agua tibia por una hora. Secarlos bien y ponerlos en un frasco con ajos pelados, romero y aceite hasta cubrir. Llevarlo a heladera. Se conservan dos semanas… ¡Cada día que pasa, más ricos!Una combinación de sabores que atraen tanto a grandes como a chicos, y mil variantes que pueden surgir a partir de esta idea.Aquí uno por una las mejores comidas tradicionales del mundo 2021 según Taste Atlasngredientes1 atado grande de brócoli fresco1 cebolla grande1 tomate1 huevo2 cdas soperas de harina integralSal, pimienta: cant. necesariaLavar bien las hojas y tallos de brócoli. Cocinar durante 4 minutos al vapor. Escurrir y procesar. Agregar una cebolla picada, tomate picado, el huevo batido y la harina. Mezclar todo junto (si queda muy blando, agregar un poquito más de harina). Salpimentar a gusto. Amar bolitas con la mezcla. Aplastar para dar la forma de milanesa. Pasar por rebozador (¿Un tip? Podés hacerlo con copos de avena). Cocinar en placa de horno fuerte lubricado con un chorrito de aceite de coco o girasol alto oleico.Otra versión es la que este verano fue una vedette de Mar del Plata, la milanesa con sorrentinos a caballo. Era la comida preferida del dueño de “El Tata”, receta de su abuela. “Es un plato que me hacía mi abuela Carmen y es mi comida preferida, mi abuela hacía las milanesas más ricas del mundo y también hacía sorrentinos, cuando estábamos los nietos juntaba las dos cosas”, recuerda Lisandro Ciarlotti.1. Cochinita pibil (México)Es un taco de cerdo que se marina en una combinación de pasta de achiote, jugo de naranja amarga y ajo. Es horneado, luego se desmenuza y se sirve en como tacos.El mismo nombre de este popular platillo es la pista para lograr su sabor original: “Pib” de pibil, viene del maya y significa “enterrar”, de modo que la cochinita genuina se hace en un horno bajo tierra.2. Picanha (Brasil)La picanha es el corte que más se como en Brasil si de hacer carne a la parrilla se trata. Y no es para menos: tiene muy poca grasa y es muy sabroso.3. Pierogi Ruskie (Polonia)Parecen empanadas pero no: son unos pequeños bocados de masa en forma de medialuna se rellenan con una combinación de papas y queso, que ocasionalmente se modifica con varios condimentos o cebollas fritas. En Ucrania, Israel o Argentina también se los conoce como varenkies.Las versiones saladas se suelen servir calientes para almuerzos o cenas. Por su parte, las versiones dulces también se pueden servir en frio y muchas veces reemplazan el postre.4. Massaman Curry (Tailandia)Es el más suave y dulce de todos los currys de Tailandia. Se hace con una combinación de leche de coco cremosa, carne, papas y una pasta de curry hecha con especias.5. Trofie al pesto (Italia)Famoso en la región italiana de Liguria, el trofie al pesto es una pasta enrollada a mano hecha con harina y agua.6. Gambas al ajillo (España)Otro clásico: las gambas al ajillo. Se trata de camarones salteados con ajo picado, jugo de limón, aceite de oliva y pimentón.7. Feijao tropeiro (Brasil)Es un plato que se consume desde los tiempos de la colonia y tiene: frijoles, huevo, harina de mandioca, ajo y cebolla.8. Ceviche mixto (Perú)(Getty Images)Se prepara con un sólo tipo de pescado blanco y un mix de mariscos como camarones, calamares y pulpo. A diferencia del pescado que se cocina solo con limón, los mariscos deben de cocerse a fuego antes de agregarlos.Siempre ay que tener en cuenta ciertos detalles para que el resultado final sea del gusto del comensal. Resumiendo, la preparación del ceviche, se puede decir que para hacerlo se necesita pescado cortado en cubos, jugo de limón, cebolla, ají limo y sal al gusto.9. Yemista (Grecia)Se hace con pimientos, berenjenas, calabacines o tomates rellenos de arroz al horno.10. Sarajevski ?evapi (Bosnia)Se trata de carne cocida a la parrilla y se sirve en un pan plano con cebolla picada, crema agria, pimienta y sal. Se hace carne de vacuna, cordero o cerdo.11. Shoyu ramen (Japón)Es la sopa japonesa más popular. No es para improvisados: se debe tomar muy caliente. ¿Qué tiene?: fideos, salsa de soja, verduras, pollo y carne de cerdo. Sabor intenso y delicioso.Los tipos de ramen principales o más importantes: Shio Ramen. Miso Ramen o Ramen de Miso. Shoyu Ramen o Ramen de Soja. Tonkotsu Ramen. Yasai Ramen. Ebi Ramen.12. Stifado (Grecia)Se elabora con carnes de caza o carne roja para guisar. Es una suerte de estofado tradicional de la cocina griega. El tiempo de cocción es largo.13. Steak au poivre (Francia)Es carne de vaca cocida con una costra de granos de pimienta molida. Por lo general, se sirve con una salsa con sabor a coñac o brandy.14. Milanesa (Argentina)Al plato, en sandwich, de carne, de pollo o incluso de soja, la insignia de la cocina argentina tiene un origen con tantas versiones como formas de prepararlo.Para el periodista gastronómico italiano Pietro Sorba, radicado en la Argentina hace más de 30 años, “la milanesa presente en el Río de la Plata es seguramente herencia de los italianos, y muy probablemente, de los lombardos. Carne frita con pan rallado hay en diferentes regiones de Italia, pero la similitud con la cotoletta alla milanese es llamativa. Así que es bastante probable que la conexión sea esa”.El investigador Giovanni Fancello, integrante de la Asociación Italiana de Gastronomía Histórica, aseguró en declaraciones a la BBC que “la cotoletta se come desde siempre. La preparación de carne empanada está documentada ya en la cocina medieval, y el hecho de empanar era un procedimiento muy común en esa época”. Según detalla, “en el menú de un almuerzo ofrecido por un abate en el año 1134 para la fiesta de San Sátiro, aparece entre los nueve platos servidos el Lombos cum panitio. Es decir, lomos de carne empanada”.15. Moqueca (Brasil)Es un plato clásico del nordeste de Brasil. Se trata de un estofado de pescado, verduras y leche de coco. También puede llevar langostinos o camarones. (Infobae)