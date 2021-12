Estos billetes de $100 tienen un detalle y se venden por más de $22 mil

En venta

Los detalles del billete

Recientemente se hizo famosa una moneda que tenía inscripta la palabra "provingias". Esta moneda generó un furor de ventas y de cobertura totalmente inesperada, teniendo cotizaciones muy altas sobre su valor real. Ahora se hizo famoso otro fenómeno para las monedas argentinas que no están más en circulación. El mercado de compra y venta de monedas y billetes es cada vez más grande, mostrándonos muchos casos de estos que ya no están más en circulación y por esto su valor en este mercado vuela por delante del valor real que tienen. En este caso el afortunado es un billete de $100 pesos.Este billete de $100 se puede ver en plataformas como Mercado Libre, por precios increíbles, desde los $2.467 hasta los increíbles $22.425. La versión que está en venta es la que comenzó a circular en 1992, y ya no se encuentra vigente, ni para el mercado de cambio ni para el de compras. Pero, ¿cuál es la razón de su elevadísimo costo?La curiosidad de los billetes de la Ley de Convertibilidad es que tenían grabada una roseta y el mensaje de "convertible de curso legal". Estos billetes entraron en circulación luego de la promulgación de la Ley 23.928, que fue efectiva desde el 27 de marzo de 1991. Por las características del momento, el tipo de cambio establecía que un peso argentino equivalía a diez mil australes. Mientras que un peso argentino tenía el valor de un dólar, algo que hoy en día parece una locura. Fuente: mdzol