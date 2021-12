Los modelos de celulares que dejarán de funcionar en 2022: qué hacer

La lista completa de celulares Android

La lista completa de celulares iPhone

En 2021, la cantidad de teléfonos celulares en funcionamiento alcanzó los 15.000 millones a escala global y, según el agregador alemán Statista, en los próximos cinco años habrán alrededor de 18,220 smartphones en todo el mundo.En este contexto, las principales empresas fabricantes de celulares -como Apple, Motorola, Xiaomi, Nokia, entre otras-con nuevas funciones, mayor capacidad y batería más duradera.Además,, la última tecnología en conectividad inalámbrica que promete velocidades de conexión más rápidas.En esta línea, los mismos fabricantes de tecnología anunciaron que algunos modelos de celularesGoogle, la empresa desarrolladora del sistema operativo Android, anunció que todos los dispositivos con sistema operativo Android en su versión 2.3.7 o inferior quedarán obsoletos y no recibirán nuevas actualizaciones en 2022.Según explica la firma, estos smartphones pueden ser vulnerables a posibles ataques cibernéticos, ya que estos sistemas operativos son viejos y no recibieron los últimos parches de seguridad y privacidad.•Archos 53 Platinum.•HTC Desire 500.•Samsung Galaxy Trend Lite.•Samsung Galaxy Trend II.•Samsung Galaxy S3 mini.•Caterpillar Cat B15.•Sony Xperia M.•Wiko Cink Five.•Wiko Darknight.•Samsung Galaxy Xcover 2.•Huawei Ascend G740.•ZTE Grand S Flex.•Lenovo A820.•Huawei Ascend Mate.•ZTE V956.•UMi X2.•Huawei Ascend D2.•Samsung Galaxy Core.•Faea F1.•THL W8.•ZTE Grand X Quad v987.•ZTE Grand Memo.•Samsung Galaxy Ace 2.•LG Lucid 2.•LG Optimus F7.•LG Optimus L3 II Dual.•LG Optimus F5.•LG Optimus L5 II.•LG Optimus L5 II Dual.•LG Optimus L3 II.•LG Optimus L7 II Dual.•LG Optimus L7 II.•LG Optimus F6.•LG Enact.•LG Optimus L4 II Dual.•LG Optimus F3.•LG Optimus L4 II.•LG Optimus L2 II.•LG Optimus F3Q.Esta semana, Apple, la popular marca estadounidense, dio a conocer que los iPhone 6 y iPhone 6 Plus dejarán de recibir actualizaciones a finales de 2022 y sus dueños no podrán solicitar reparaciones oficiales a la empresa.Además, los teléfonos iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 4S (8 GB), iPhone 5 y iPhone 5C dejarán de funcionar definitivamente en 2022. Fuente: (Infotechnology)