Conmovedora carta del hermano de la joven argentina asesinada en Miami

Un argentino, el único detenido

"Las palabras más tristes que jamás pensé escribir te tienen como protagonista". El comienzo de la carta de Facundo Pan dedicada a su hermana Delfina (28), asesinada a puñaladas en Miami, están marcadas por el dolor.Los restos de la joven llegaron días atrás a la Argentina y la familia la despidió con mensajes en las redes sociales.Delfina vivía en Miami, en "Little Argentina", zona tradicional de residencia para los argentinos que prueban suerte en el sur los Estados Unidos.Por el crimen fue detenido Agustín Lucas Mariani, otro joven argentino que era compañero de trabajo de la víctima en un restaurante. Desde el entorno de Delfina aseguran que estaba obsesionado con ella y la perseguía desde hacía varios meses."Me duele saber que seguramente haya habido alertas, señales, que hubo quienes no supieron -o no quisieron- ver. Me duele saber que una familia, una escuela, un empleador, no haya sabido -o no haya querido- interpretar señales que te costaron la vida. Me duele no haber advertido cómo ayudarte, cómo cuidarte, cómo salvarte", se lamentó Facundo.En el texto que publicó en su perfil de Facebook junto a una foto de Delfina, el hermano de la víctima hizo una catarsis sobre la realidad violenta contra las mujeres en Argentina: "Me duelen todas las Delfis víctimas de este flagelo que prácticamente lleva en Argentina una estadística de una mujer muerta por día en manos de su pareja, ex parejas, conviviente o al menos conocido".Allí habló sobre el respeto a las mujeres que le inculcaron desde pequeño sus padres, habló de la cultura del machismo y citó una frase del Papa Francisco.Recordó a Delfina como compañera, compinche, confidente y solidaria. También como una mujer decidida, valiente y luchadora: "Tus hermanos, cuñadas y hermanas nos quedamos sin tu gracia, tu complicidad, tu sensibilidad y tu fiaca. Y tu papá y tu mamá se quedan huérfanos de tu amor, de tu chispa, tu energía, tus cuidados".Como cierre, Facundo se comprometió a recordarla: “28 años tenías y millones de sueños y proyectos por cumplir. Será mi compromiso no olvidar nunca tu sonrisa; hacerte memoria presente en todo momento; promover que se sepa la verdad de lo sucedido y observar la justicia para que tu muerte no haya sido en vano".Agustín Lucas Mariani fue detenido en el hospital Jackson de Miami, donde estaba internado porque se apuñaló a sí mismo tras la muerte de la joven.Según informó la agencia Télam en base a fuentes policiales citadas por medios locales, el sospechoso quedó acusado de asesinato en segundo grado y fue trasladado a una cárcel.Familiares y amigos de la joven lo han señalado como autor del femicidio. Afirman que estaba obsesionado con Delfina y denunciaron que la acosaba desde hacía varios meses.Ambos trabajaban juntos en un restaurante de Miami Beach y él había pretendido sin éxito tener una cita con ella, según el informe policial sobre el arresto de Mariani.Una compañera de trabajo de ambos confirmó que Mariani había buscado acercarse a la joven diseñadora, pero aseguró que "jamás tuvieron nada, es más, ella era amable por el miedo que le tenía".La chica contó que el acoso comenzó hace unos tres meses. "De un día para el otro la sentó en una silla, le dijo que estaba enamorado de ella y desde ese momento se obsesionó. Es una locura", afirmó.Según el informe policial, Mariani esperó a la joven diseñadora de moda en la entrada del edificio donde ella vivía, y cuando la vio llegar trató de hablar con ella. Según creen los investigadores, Pan se negó y eso provocó que el agresor la apuñalara en repetidas ocasiones.Cuando la Policía llegó, avisada por los vecinos y transeúntes que escucharon a Pan gritar en español "ayúdenme", encontraron a Mariani junto al cuerpo ensangrentado de la joven y con puñaladas en el torso.Tanto Delfina como el sospechoso fueron trasladados de urgencia al hospital, donde la joven murió a causa de las heridas sufridas.