Facultad de Medicina de la UBA pide “Tolerancia Cero al volante” en todo el país

La Facultad de Medicina de la UBA, a través de una resolución emitida por su Consejo Directivo, le sugirió al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que implementen la Tolerancia Cero al consumo de alcohol para conductores de vehículos motorizados en la vía pública.



En los fundamentos de este acto administrativo inédito, la Facultad sostiene que la mortalidad por accidentes viales constituye la primera causa de muerte en jóvenes y explica que el consumo de alcohol agrava e incrementa especialmente estos hechos.



Respecto de la tolerancia actual para conductores particulares, que es de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre y que la Agencia Nacional de Seguridad Vial promueve eliminar, los médicos consideraron que “mínimas concentraciones de alcoholemia alteran también la funcionalidad corporal, como la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. Las personas presentan diferentes capacidades de metabolismo hepático y características reactivas individuales al alcohol, pudiendo reaccionar de diferentes maneras ante la exposición al alcohol”.



Además, la resolución explica que “muchas veces el alcohol es mezclado con otros psicotrópicos legales e ilegales, que no se miden en los exámenes de alcoholemia en sangre, y esta combinación potencia en forma inconmensurable la depresión del sistema nervioso y sus fallas cognitivas”.



Carlos Damin, uno de los miembros del Consejo Directivo de Medicina y Jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, detalló a Clarín que “esta resolución de la Facultad de Medicina de la UBA se trabajó desde los Departamentos de Toxicología, Salud Mental y Salud Pública. Lo importante es que la gente entienda qué significa alcohol cero, y es que no hay que beber si se va a conducir un vehículo. No hay que poner la cuestión en la medición de un alcoholímetro ni en caminar por el límite de lo que hoy está permitido, sino en el hecho incontrastable de que cuando se toma alcohol y se maneja se pone en riesgo la propia de vida, las de quienes van de acompañante y las de terceros, porque no hay cantidad de alcohol segura. El alcohol, desde la primera copa, produce disminución de los reflejos, altera la percepción del riesgo y la capacidad de reacción, y hace que se menosprecie el peligro. Todo eso es incompatible con la conducción, y por eso es imprescindible que el alcohol sea cero en el conductor”.



Para Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “esta manifestación pública de la Facultad de Medicina de la UBA respecto de la urgente necesidad de que en nuestro país no se permita tomar alcohol y manejar es de una trascendencia formidable. Quienes más saben del tema les están diciendo a los legisladores que tomen una decisión a favor de la vida. Confiamos en que la Cámara de Diputados, que está renovando integrantes, avance con el tratamiento del proyecto”.



Con esta adhesión, la UBA se suma al apoyo público a la ley de alcohol cero ya dado por la Organización Panamericana de la Salud, entidades científicas, familiares de víctimas y, de acuerdo con una encuesta de la ANSV, la de 8 de cada 10 ciudadanos.



El proyecto se encuentra en trámite ante la Comisión de Transporte de Diputados, interinamente a cargo del peronista Carlos Selva tras la finalización del mandato del tucumano José Cano de Juntos por el Cambio, y sin movimiento en las últimas semanas.



