Covid: Un 87% de la población santafesina tiene memoria inmunológica

Los primeros resultados del estudio del Conicet que busca determinar el nivel de anticuerpos contra el coronavirus que tienen los habitantes de la ciudad de Santa Fe arrojaron datos alentadores: un 87% de la población santafesina tiene memoria inmunológica, y de ese porcentaje, más de la mitad tiene “niveles altos”.



El lunes 20 de septiembre comenzó la etapa de investigación de campo, donde se seleccionaron 1.000 viviendas de la ciudad al azar, se tomaron muestras de sangre y se realizó una encuesta sobre la “historia” de cada persona durante la pandemia: si se vacunó, con qué y cuándo; sus datos demográficos; si fue diagnosticada con Covid; sus actividades, entre otras. En promedio participaron 3.000 santafesinos.



En diálogo con el programa Ahí Vamos (de 9 a 12 por FM 106.3 La Radio de UNO) uno de los directores de la investigación, Pablo Beldoménico, explicó que hasta ahora se analizó el 25% de las muestras, pero si se mantiene la tendencia, casi el 90% de la población tiene anticuerpos.



“Teniendo en cuenta gente vacunada, gente no vacunada, que tuvo Covid, que no tuvo Covid, quiere decir que tiene memoria inmunológica, que ya el organismo del 87% conoce al coronavirus”, dijo el experto.



Y añadió: “Tenemos un 54% que tiene niveles altos de anticuerpos”, aclarando que los resultados son preliminares y darán lugar muchos otros análisis, como por ejemplo, cómo fueron descendiendo los anticuerpos.



“Una persona que tiene un nivel bajo de anticuerpos, por más que se haya vacunado con dos dosis, va a estar menos tiempo con un nivel mínimo efectivo. Si es un nivel muy alto va a tener anticuerpos por encima del nivel aceptable por más tiempo”, explicó, descartando que a los seis meses se agoten inmediatamente los anticuerpos.



De la investigación participan investigadores, docentes, profesionales y becarios del Conicet, la UNL, la Uner, la Uader y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”.



“Las muestras que tenemos son una foto de más o menos lo que pasó en noviembre, un poco antes y un poco después”, dijo Beldoménico, quien se desempeña como director del Laboratorio de Ecología de las Enfermedades de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. En los próximos reportes se describirán los resultados de los niveles de anticuerpos según la edad y según esquema de vacunación.



Del informe, cuyas muestras se tomaron en octubre, se observa que el nivel de protección ante el coronavirus es alto en Santa Fe. Además, teniendo en cuenta el estado de vacunación (90,2% con una dosis y 77,5% con dos, según la información disponible al 11/12), hay una gran diferencia entre vacunados y no vacunados.



Solo en un 13% de las muestras no se pudieron detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2. De los no vacunados, un 58% no tiene anticuerpos detectables, y un 21 % tiene niveles bajos. Entre los que tienen al menos una dosis de la vacuna, solo un 4% no tiene niveles detectables de anticuerpos, y un 12% tiene niveles bajos. Un estudio que promete Los anticuerpos nos dan información muy relevante sobre las defensas adquiridas contra un patógeno en particular, en este caso el SARS-CoV-2. Luego de infectarnos o cuando nos vacunan, el organismo produce defensas específicas para combatir a ese agente infeccioso. Hay defensas "humorales": los anticuerpos; y defensas "celulares": los linfocitos T. En este estudio solo se midieron las defensas humorales.



Los resultados finales aún no están disponibles, pero la formulación del estudio posibilitará el entrecruzamiento de datos que prometen dar respuesta a las preguntas claves para comprender al Covid-19.



Por ejemplo, de las personas no vacunadas, un 42% tiene anticuerpos por haber contraído la enfermedad. Una proporción de esas personas, que aún no fue informada, declaró haber sido diagnosticada con Covid y otros tantos nunca supieron que se habían infectado. Este dato podría arrojar luz sobre el porcentaje de santafesinos contagiados asintomáticos.



Por otro lado, también se podrá determinar el nivel de anticuerpos, el desarrollo de la enfermedad y la performance de las vacunas según el grupo etario. Además, uno de los resultados más valiosos que se podría obtener es, si es que se observa algún patrón, qué vacuna fue la más eficaz.



El proyecto se titula “Estudios serológicos para detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la ciudad de Santa Fe: estimando la magnitud del contagio y patrones de propagación” y es financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, mediante el programa "Demandas estratégicas en el marco de la emergencia sanitaria”.