Estos son los cinco síntomas clave de la variante Ómicron del coronavirus

El origen de Ómicron

Los síntomas de la variante del coronavirus Ómicron altamente transmisible parecen ser bastante diferentes de lo que el mundo ya conoce. Según los expertos en Sudáfrica, donde se detectó por primera vez Ómicron, las personas deben estar atentas a cinco signos reveladores.Estos difieren ligeramente de los conocidos síntomas característicos de "fiebre, tos y pérdida del olfato" que presenta el Covid. Los primeros informes revelan que los síntomas de Ómicron son diferentes: irritación de garganta, tos seca, cansancio extremo, dolores musculares leves y sudores nocturnos.La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, fue una de las primeras personas en detectar la cepa Ómicron. Ella les dijo a los funcionarios de salud que estaba viendo un 'cuadro clínico que no se ajustaba a Delta' en noviembre.Hoy temprano, aseguró a Sky News que Ómicron se presenta actualmente como una "enfermedad leve". Sin embargo, enfatizó que es un "panorama diferente en las internaciones hospitalarias, especialmente en personas no vacunadas".Esto se produce cuando el nivel de alerta del Covid de algunos países europeos se elevó debido a la amenaza 'sustancial de un aumento de casos en las vísperas de Las Fiestas.Todavía no está claro cuántos casos de Ómicron hay en Europa, pero se estima que las infecciones diarias podrían dispararse en las próximas semanas. Se espera que los casos aumenten drásticamente antes de Navidad.En un hombre de 30 años fue a una consulta médica con la doctora Angelique Coetzee en Pretoria, la capital de Sudáfrica, porque no conseguía aliviar con medicación un intenso dolor de cabeza y corporal.Lo atribuyó a un esfuerzo físico que había realizado días antes, aunque también notaba como si fuera a caer en una gripe, algo extraño estando a las puertas del verano austral. Como medida preventiva, Coetzee lo mandó a hacerse un PCR para descartar que se hubiera contagiado de Covid.Según cuenta el diario El País, al día siguiente, Coetzee alertó a la red de facultativos de sanidad que engloba al 90% de los profesionales del país de que tenía un paciente que había dado positivo, pero que el resultado no coincidía con la variante delta.Fue el primer caso conocido de la Ómicron en Sudáfrica, que dos semanas después (siendo la variante dominante en la provincia de Gauteng, la más poblada del país) registra más de 20.000 casos nuevos al día (un 26,8% de positividad)."Lo que estamos viendo siguen siendo casos de enfermedad leve, la mitad de los pacientes a los que atendemos a diario están dando positivo en la prueba de covid, de entre los que vienen con síntomas del contagio. Por el momento, es una situación que podemos manejar, desde el punto de vista del cuidado de la salud”, dijo Coetzee en una entrevista que brindó a El País.La presidenta de la Asociación Médica sudafricana afirmó que las tasas de internación aún son bajas ya que los pacientes presentan síntomas leves de la enfermedad”."Según los datos que tenemos, los que acaban en el hospital son personas no vacunadas, aunque también hay unos pocos que estaban vacunados y se han contagiado”, detalló.