Video: ladrón se apiadó de su víctima y se unieron en un abrazo

Hay situaciones que parecen no tener explicación, que dan un giro inesperado. Algunos lo llamarón “ladrón con corazón”. Se trató de un robo o un intento de robo que ocurrió en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en la calle Félix de Azara al 600, durante la noche. Pero un comentario de una de las víctimas hizo que se detuviera.Desde lo que parece ser una cámara de seguridad de un domicilio particular quedó registrada una escena que parece sacada de una película.Dos jóvenes, un varón y una mujer, están caminando cuando aparece desde atrás un ladrón con un revólver y los amenaza para robarles. De robarle a terminar abrazados en un minuto.El hombre le dice algo al ladrón y ahí empieza un diálogo entre los dos. Aunque al principio siguen forcejeando, el malhechor empieza a desistir de su intento y termina por darle la mano a su víctima. Unos segundos después, el ladrón abraza a la víctima y viceversa: terminan abrazados y el ladrón parte.

El video pareciera no tener sentido, si no fuera por lo que el joven le reveló al ladrón. “Estoy pasando un mal momento. Se murió mi hermano”, es lo que le alcanzó a decir la víctima. El malhechor, evidentemente, no pudo contra ese argumento y desistió de su propósito.“Le pedí por favor que tenga en cuenta que mi hermano falleció hace poco tiempo”, replicó el chico que caminaba con su novia por Lomas de Zamora.Pero eso no fue todo. “No solo me dio la mano, sino que además me abrazó para darme sus condolencias”, reveló el joven.Luego de ver el video, muchas personas se preguntaron si era posible que la víctima y el ladrón se conocieran. Lo cierto es que por la audacia de la víctima y la compresión del ladrón terminaron abrazados, en vez de pasar un mal momento. Fuente: (Telefé)