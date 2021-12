Presentaron proyecto de Ley Lucio para detección temprana de violencia infantil

Diputados nacionales presentaron el proyecto de ley de "Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes", que llevará el nombre de Lucio, el pequeño de cinco años asesinado a golpes en Santa Rosa, La Pampa, crimen por el que están imputadas la madre de la víctima y su pareja.



Lucio Dupuy fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último y por el hecho fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.



La presentación del proyecto de ley, cuya autoría corresponde al diputado pampeano del PRO Martín Maquieyra, se realizó en el segundo piso de la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados y asistieron la senadora María Victoria Huala y las diputadas Silvia Lospennato, María Luján Rey, Victoria Morales Gorleri, Camila Crescimbeni y Dina Rezinovsky, entre otros y otras legisladoras.



En uno de sus once artículos, la iniciativa establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



De acuerdo con el proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial de la Nación, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.



El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la justicia.



El presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristinan Ritondo, expresó que "el caso Lucio Dupuy violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara".



"La Ley Lucio dinamiza la prevención familiar, para no volver a llegar tarde, para preservar la vida y la integridad de los niños y adolescentes, y para concientizar a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y a la ciudadanía en general, que ante la vulneración de derechos infantiles cualquier persona se anime a formular la denuncia pertinente con la preservación correspondiente de su identidad", dijo.



Por su parte, Maqueyra remarcó: "El caso de Lucio no fue aislado y estos casos se repiten constantemente. Es nuestra responsabilidad velar para que no vuelvan a suceder. Necesitamos proteger los derechos y la vida de los niños, niñas y adolescentes porque somos los responsables como adultos y legisladores de garantizarles una vida plena, donde jueguen, crezcan y vivan con libertad".



Ramón, el abuelo de Lucio que viajó a Buenos para acompañar el proyecto, manifestó que "con el dolor inmenso que un abuelo puede sentir en este momento, no quiero que haya más niños muertos en la Argentina de esta manera".