Programa Entrevistas, dentro de los destacados 2021 de Diario Uno

Alejandro Cartasso, gerente General de Diario Uno

“Entrevistas”, programa destacado por sus 20 años al aire

El Presidente del Club Atlético Patronato, entre los nominados

Oscar Lenzi, Presidente del Club Atlético Patronato

Sasia: "Ya es la segunda vez que me convocan para este evento"

Nazareno Sasia, el lanzador de bala,

, expresó a: “Este año volvemos a destacar las figuras de entrerrianos destacados durante 2021. Tras una etapa de discusión, junto con la redacción del diario, donde se destacan personalidades sociales, empresariales, políticas, deportivas, hacemos la lista y entregamos dos premios que son muy importantes que son el Premio Ovación y el Premio Uno de Oro”.Son 35 los entrerrianos y entrerrianas citados para ser destacados en la ceremonia de este miércoles. “Para todos hay un motivo, en el cual, de enero a diciembre, han tenido una actitud destacada y por el que hoy en día están en la foto”, indicó.El año pasado, a esta premiación, “la hicimos la aire libre. Este año, que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, lo hacemos y para nosotros es el evento de cierre del año”, manifestó el gerente General de Diario Uno.El programa “Entrevistas” que se emite por la pantalla de, se encuentra dentro de los “Destacados 2021” del Diario UNO por cumplir 20 años ininterrumpidos al aire.“Estoy muy contentos de poder representar al canal con este programa que tiene tanta historia”, expresó ael conductor.Sobre el formato, contó que “Entrevista muestra cómo se mueve la comunidad, representa una gran cantidad de entidades intermedias, asociaciones, clubes, cooperativas, personalidades y es multifacético por la cantidad de temas que se tratan”.“Se parte de estos 20 años me pone muy feliz. Grandes conductores pasaron por el programa y marcaron la historia del canal”, finalizó., uno de los nominados a los premios, puso relevancia aque se vio “sorprendido” por el homenaje.La dirigencia de Patronato oficializó ayer martes la continuidad de Iván Delfino en la conducción técnica. El entrenador santafesino, que finalizaba su contrato el último día hábil de 2021, extenderá su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2022. Al respecto, Lenzi, indicó que “ya estamos trabajando en las altas y las bajas, porque las fechas son muy cortitas; hay que trabajar todos los días para reforzar el plantel y afrontar lo que se viene, un año complicado sobre todo por el tema de los descensos y que son muchísimos partidos”.oriundo de Cerrito, no deja de sorprender con sus registros y es una de las mayores promesas del deporte nacional. Por ese motivo, fue convocado a los premios que entrega el Diario Uno.“Es un orgullo estar acá, ya es la segunda vez que me convocan para este evento”, expresó el deportista a este medio.Hace días, Sasia se llevó la presea dorada en los Juegos Panamericanos Juvenil de Cali, tras lograr el mejor lanzamiento en bala. La marca fue de 20.08 metros. De esta manera, se aseguró el pasaje para los próximos Juegos Panamericanos, a disputarse en 2023, en Santiago de Chile.Al respecto, contó: “era el torneo principal del año. Llegue bien al campeonato y el objetivo era mejorar mi marca que era 19.79 metros. Nunca pensé que podía superar los 20 y me sorprendió”.El atleta ya se prepara para las competiciones del 2020.