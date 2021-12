“La Justicia le aplicó a mi hija la última puñalada″, dijo padre de Carolina Aló

Un “escrache” contra Fabián Tablado

Antes de que el femicida Fabián Tablado volviera a quedar en libertad el padre de Carolina Aló, la chica de 17 años que en 1996 fue asesinada de 113 puñaladas por quien entonces era su novio, habló con TN y dijo: “Con esta liberación la Justicia le aplicó a mi hija la última puñalada, la 114″.Tablado, de 45 años, salió este miércoles de la Unidad Penitenciaria 46 de José León Suárez. Allí permaneció alojado desde el 16 de diciembre de 2020, por la condena de un año que le impusieron por haber violado dos restricciones perimetrales tras haber pasado más de 23 años en prisión por el brutal crimen de su novia.“Siento bronca y vergüenza por los jueces que tenemos. Estamos tratando el cáncer con una aspirina. No puede ser que a un chacal, femicida, psicópata, sádico y perverso como Tablado se le permita quedar libre después de lo que hizo”, afirmó Edgardo Aló.En este sentido, el también titular de la Fundación Carolina Aló agregó que “estamos ante un personaje sumamente peligroso, porque todos somos potenciales víctimas de Fabián Tablado. En los estudios psicológicos y psiquiátricos ya se comprobó que está totalmente fuera de sí. Disfruta del dolor, la desgracia y la muerte ajena”.Con un tono muy molesto por la polémica decisión judicial, Aló añadió: “Este femicida no puede caminar por la calle, porque puede estar haciéndolo al lado del hijo de cualquiera de nosotros y con un cuchillo en la mano. Es un psicópata que no tiene límites”.Sobre el Poder Judicial, el hombre aseguró que “por las 113 puñaladas que le aplicó a Carolina le cabía que le tiren todo el Código Penal por la cabeza. Pero lamentablemente hoy tenemos un Código Penal hecho por el diablo y con los delincuentes a su lado”.A su vez, este martes se inició un “escrache” en las redes sociales contra Tablado con el hashtag #asesinosuelto. “Además de la gente de Tigre, se sumó la de San Fernando, San Isidro, Luján, algunos distritos del sur del conurbano bonaerense e incluso Chubut”, enumeró Edgardo Aló.En esta misma línea, anticipó que “en homenaje a mi hija, en Chubut se va a aprobar una ley provincial que declara al 27 de mayo como el Día de la No Violencia en el Noviazgo. Algo que ya tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y también en la Provincia”.Fabián Tablado tendrá una nueva restricción perimetralTras recuperar nuevamente la libertad este miércoles a las 12, Tablado deberá cumplir una nueva restricción perimetral solicitada por Aló, y que le impide acercarse a menos de 500 metros de la casa del padre de Carolina en San Fernando y del domicilio laboral del hombre en la sede Tigre de la Dirección Nacional de Migraciones.Sin embargo, Edgardo Aló no cree que el femicida de su hija vaya a cumplir con la orden. “Va a volver a violar la perimetral, y por eso volverá a la cárcel. Es un psicópata que no se va a bancar estar controlado”, enfatizó.Pero Tablado no solo deberá cumplir esta restricción, sino que además llevará una tobillera electrónica adosada a su cuerpo. “Por todo esto le quedará un espacio muy chico para moverse. Aunque lamentaría que una eventual nueva violación de la perimetral sea con otra víctima”.