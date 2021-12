“Nos destruyeron la vida”, dice la familia de mujer fallecida en accidente

En la esquina de Rivadavia y Fray Mocho, de la ciudad de Gualeguaychú, se pintó una estrella amarilla en memoria de María Julia Martínez, quien el pasado 14 de octubre circulaba en moto y fue colisionada por una camioneta.El hecho fue recordado por las hijas, el esposo y la hermana de María Julia Martínez, quien tenía 55 años y vivía en el barrio La Cuchilla.“El 14 de octubre mi mamá iba a hacer unos trámites para mi papá. De mi casa salió a las 7:30 con el casco puesto. A las 9 y pico me avisaron que había tenido un accidente y ahí me enteré de lo que había pasado. En el mismo momento de la caída ya estaba inconsciente”, relata su hija Jhoana con la angustia de rememorar ese día.“La conductora venía por calle Fray Mocho rumbo a llevar a los hijos al colegio, iba rápido, los mismos vecinos se lo dijeron a la policía, a tránsito. No respetó el derecho de paso de la moto y el golpe fue tan fuerte que le arrancó el asiento”, cuenta Aldo Puentes, marido de Julia.“Ella entró a cirugía a las 11:30, pero cuando salió no era la misma persona. Le operaron la cabeza y le sacaron un pedazo de cráneo que se le había incrustado en el cerebro. El deceso se produjo al día siguiente. María Julia tenía 55 años y toda una vida por delante. Nos destruyó la vida porque fue una gran madre, una gran persona. Ella ya sabía que yo estaba embarazada, iba a ser su primera nieta pero no podrá conocerla, llegará en abril y se llamará Julia Milagros”, dijo asu otra hija entre lágrimas.“Esa mujer destruyó una familia. Le pido al juez que haga justicia. Todavía no sabemos la fecha del juicio. Quiero que le saquen la licencia, además tenía otros accidentes en su haber y sigue manejando, los vecinos la ven pasar. Tiene que tomar conciencia de lo que hizo, la despegó de la moto, tiene que haber justicia por su muerte, nosotros no queremos primero el juicio civil, queremos el juicio penal, nadie nos devuelve su vida”, finalizaron.La estrella amarilla, junto al cartel que recuerda el nombre y la fecha del siniestro, fue pintada por integrantes de la familia y Aciverjus (Asociación civil por verdad y justicia) participando del acto que contó con la bendición del Padre Bourlot.