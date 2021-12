La música del litoral perdió a uno de los exponentes del chamamé entrerriano. A los 83 años, falleció don Hipólito Sosa y con el músico chamamecero, se va una parte importante de la memoria del escenario “Carlos Santa María” del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante., dijo que hablar de Hipólito Sosa, es hablar de “un exponente y pionero chamamecero, que muchos jóvenes y músicos aprendimos de él”.“Cada amigo y artista que nos deja y se van al cielo están con nosotros permanentemente”, expresó. Seguidamente, agregó que “con Hipólito compartimos muchos escenarios y su partida es muy triste, pero sé que vamos a seguir compartiendo momentos a pesar de que no estemos juntos”.Hipólito Sosa, fue el artista local con más presencia en el escenario del Festival Nacional de Diamante. “Desde que comenzó el festival no faltó ningún año hasta que se retiró de su conjunto musical”.Según Rómulo, el músico fallecido era un “hombre muy sencillo y humilde. Fue de bajo perfil y valoraba mucho las cosas”.Hipólito Rudecindo Sosa nació el 22 de agosto de 1938. Hijo de María Timotea Figueroa y Manuel Enrique Sosa, abrazó el acordeón a sus 30 años y no lo soltó jamás.