Padece obstrucción arterial y solicita concentrador de oxígeno domiciliario

Marisol Riffel destacó a Elonce TV que su madre, Nélida Pereyra, se encuentra hospitalizada desde hace aproximadamente un mes en el San Martín.



“Le hicieron un cateterismo pulmonar, se encontraron con muchas arterias y venas dañadas, le pusieron tres catéteres en las arterias más grandes y otro en una menor. Su pulmón izquierdo no está oxigenando cómo tiene que hacerlo, sin oxígeno satura en 80; y con el oxígeno sigue saturando bajo. La doctora programó otra operación antes de que termine este año, para hacerle otro cateterismo o extirparle el pulmón. Pero necesitan derivarla a domicilio”, relató. Agregó asimismo que el diagnóstico de Pereyra es “malformaciones arteriales pulmonares”.



Solicitan acceder a una mochila de oxígeno “para poder traerla a casa. Ella ahora está internada porque no puede venirse a su hogar sin oxígeno”.

Dijo que “en Acción Social del hospital me dijeron que debo completar papeles, lo que hice, pero me manifestaron que lleva tiempo ya que deben subsidiario, licitarlo, esperar a ver si se lo utilizan o no. No es de un día para el otro”.



Expresó que cuentan con dos opciones “o alquilarlo, cuyo costo es de unos 15 mil pesos, no contamos con ese dinero, o que alguien pueda facilitarnos un concentrador de oxígeno domiciliario”.



Hace un llamado a la comunidad por asistencia. Quién pueda ayudar a la familia, comunicarse al teléfono 0343 154555905.

Elonce.com.