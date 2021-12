Covid en Entre Ríos: “Hay una importante circulación de la variante Delta”

La secretaria de Salud, Carina Reh, informó aque en Entre Ríos “hay una importante circulación de la variante Delta, pero afortunadamente no hay casos graves y eso se debe al importante número de personas vacunadas”.En este sentido, detalló: “Ahora estamos con una situación favorable, siempre hay casos lamentablemente, la pandemia sigue estando y ahora hay cinco pacientes con cuidados críticos, cuatro en la región uno y un paciente en la región cuatro”.En tanto, la ministra de Salud, Sonia Velázquez dijo que “si bien circulan variantes de covid no lo están haciendo con la positividad del invierno y además estamos con una buena performance de vacunas contra covid y vamos aplicando más de dos millones de dosis”. En sintonía con esto, instó que la población continúe con los cuidados necesarios, porque la pandemia “aun no pasó”.Por otro lado, señaló que hace una semana apareció un brote de covid en el departamento Paraná y realizan la vigilancia epidemiológica constante.