Prohíben la venta de un aceite de oliva con marca falsificada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y distribución de un aceite de oliva que lleva en su rótulo la marca Nucete por tratarse de una falsificación del producto genuino elaborado por la firma Agro Aceitunera S.A. Fue la misma compañía la que realizó la denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos.El organismo publicó la medida en el Boletín Oficial de este martes a través de la Disposición 9137/2021. Según difundió, en el rótulo del producto falsificado puede leerse “Aceite de Oliva Virgen Extra”, variedad Clásico, marca: Nucete, Elaborado Boletín Oficial Nº 34.813 - Primera Sección 74 Martes 14 de diciembre de 2021 y fraccionado por RNE Nº 025-18000699 – San Juan- Argentina. Para Agro Aceitunera S.A RNE N° 12000041, RNPA N° 18.008914 Espectación F de Avila S/N- Aimogasta- La Rioja- Argentina, Lote C5-205612 - Vto. DIC – 2022″.El producto falsificado era distribuido en botella de 500 mililitros. La Anmat determinó que el producto carece de registros, está “falsamente rotulado” y expuso que utiliza los “registros de un establecimiento y producto pertenecientes a Agro Aceitunera SA, resultando ser un producto ilegal”.Tras advertir la situación, Agro Aceitunera S.A. realizó una presentación en el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). La medida generó distintas actuaciones, entre ellas y se identificó la distribución del producto en el supermercado Zhang Hua, ubicado en Camino Centenario 2938 de la localidad de Gonnet, de la ciudad de La Plata.Según se señala en los considerandos, el número de lote (C5-205612) del producto falsificado “no coincide con ninguno de los lotes producidos por Agro Aceitunera S.A. y no se corresponde al tipo de fechado que utiliza la empresa”.La Anmat puso en relieve las diferencias entre el producto autorizado y el ilegal. “En el producto falso es recto, mientras que en el genuino se puede observar el saliente del logo; el capuchón que protege la tapa de la botella en el falsificado está pegado como una etiqueta y no protege la tapa, mientras que el del producto genuino cubre la tapa y es metálico y en cuanto a la tapa del producto falsificado es de plástico y la del producto original es metálica”, señaló.De esta forma, concluyó en la necesidad de avanzar en una medida prohibitiva por razones de salud. La acción, enfatizó la Anmat, es posible “toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.El organismo solicitó comunicar la medida a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), y a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).