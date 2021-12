Turista rescatado de un glaciar: “grabé videos de despedida para mi familia”

Cuál es el estado de salud

El turista israelí que sobrevivió 24 horas atrapado en una grieta de un glaciar cerca de Ushuaia, hasta que fue rescatado por un equipo de socorristas, dijo que tuvo mucho miedo de morir y contó que se filmó con la cámara de su teléfono celular para despedirse de su novia y de su familia.“Pensé en no volver a verlos”, dijo Eitan Shaked mientras se recupera de varias fracturas en un hospital de Ushuaia.Shaked, de 23 años, dijo a la agencia Telam que tras caer en una grieta cerca del glaciar Ojo del Albino, a unos 20 kilómetros al nordeste de la capital fueguina, pensó que no sobreviviría. “Tuve mucho miedo de morir”, confesó.El montañista contó que su caída fue provocada por una equivocación suya cuando recorría el glaciar y salió de la ruta establecida.“Fue un error, una tontería de mi parte. Y ni bien tomé noción de lo acontecido me di cuenta del riesgo de vida que estaba soportando”, admitió.Shaked contó que primero cayó a un lugar “más abierto” y detalló que, ya lastimado en una mano y la pelvis, logró trepar hasta una especie de cueva en la montaña porque allí se “sentía más a resguardo y más seguro de no seguir resbalando” y golpeándose.Entonces fue que decidió filmarse con su celular mientras esperaba el rescate para despedirse de su pareja y de su familia porque pensó que no volvería a verlos.“La mayoría de los videos fueron para despedirme de mi pareja, de mi familia y de mis amigos. Quería que supiesen todo lo que había hecho para no rendirme”, contó.También mencionó que después de las primeras horas del accidente, ocurrido el miércoles 8 por la tarde, comenzó a sentir mucho frío. “Por un lado me faltaba un guante y por el otro sentía mucho dolor y debilidad para sacar ropa de la mochila”, explicó.El joven dijo que aprovechó un hilo de agua que caía por el lugar y unas galletas con las que calculaba alimentarse a razón de dos por día para sobrevivir lo máximo posible. ”Pensé que así podía resistir dos días, pero cuando el médico del grupo de rescatistas me examinó encontró que tenía una hipotermia avanzada y estimó que solo podría haber sobrevivido 12 horas más”, afirmó.El joven pasó una noche completa a la intemperie, soportando las bajas temperaturas de la zona, y fue rescatado el jueves 9 por integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, luego de que un guía que pasaba cerca del sitio escuchó sus gritos y dio aviso a las autoridades.El montañista está internado en el Hospital Regional Ushuaia, donde le diagnosticaron “fractura de miembro inferior derecho, fractura de miembro superior derecho y fractura de pelvis”. Tras ser intervenido para “estabilizar sus lesiones” y el cuadro de hipotermia que presentaba permaneció unas horas en terapia intensiva aunque su cuadro “evolucionó favorablemente”, informaron fuentes hospitalarias.”El paciente está estable y ya fue transferido a una sala común. Está cursando su internación a la espera de material quirúrgico para las intervenciones que deben realizarle por las fracturas que sufrió a nivel de la pelvis”, dijeron las fuentes citadas por Telam.Y añadieron: “Se puede decir que está bien y fuera de peligro”.Shaked dijo que si los médicos se lo permiten, este martes podría ser evacuado de Ushuaia en un vuelo sanitario, y previo paso por Buenos Aires, sería trasladado de la misma forma a su país para continuar con los tratamientos y curaciones.