Premio de $95 millones en el Quini 6: habló el agenciero que vendió la boleta

Sociedad Un entrerriano ganó más de 95 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador de Entre Ríos acertó todos los números del Tradicional este domingo. En tanto, otro jugado se llevó el pozo de La Revancha.En el Tradicional salieron el 24, 16, 37, 33, 18 y 28. Un apostador acertó todos los números y se lleva más de $95.959.483. El ganador es de Gualeguaychú, Entre Ríos.Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo miércoles, en total, habrá en juego 206 millones de pesos.Una agencia de Gualeguaychú, vendió el millonario premio del Quini 6, por lo que el afortunado ganador se llevará cerca de 70 millones de pesos libre de gastos.El propietario de la agencia, Marcelo Elena, manifestó que “este es un premio que esperábamos entregar”. Además, dio detalles de las preferencias de los clientes al armar sus boletas.“Es una gran alegría, hacía años que esperábamos dar un premio grande. Anoche, habíamos salido y al regreso una colega de Larroque, me llamó para decirme que habíamos vendido el premio mayor. Estamos tratando de recordar las caras de los clientes para ver quién puede haber sido, pero también, debemos respetar la identidad mientras esa persona no decida hacerlo público”, explicó.Sobre la boleta ganadora, Marcelo dijo que “los números arrancan con 16 y 18 y la gente a veces arma las boletas con los cumpleaños de los hijos o las edades, los cumpleaños de la familia, mucha gente viene y pide una boleta al azar, nosotros tenemos la máquina y sale una boleta automática. De las boletas que hacemos fijas no es ninguna, ya los revisé y lamentablemente, no está ahí, así que esperamos que aparezca el cliente que pudo haber sido ocasional también”, señaló el agenciero.En cuanto al dinero que obtendrá, detalló que “el premio es de un poco más de 95 millones, del 90 por ciento del premio se descuenta el 31 por ciento es decir que cobra casi 70 millones y la agencia tiene un premio estímulo del premio total”, dijo Elena aAl respecto, resaltó: “Papá Noel se nos adelantó, una fantástica manera de cerrar un año que fue difícil, porque con la pandemia estuvimos mucho tiempo cerrados, después pudimos volver, pero la gente grande que es la que más juega en la quiniela en general no salía, así que fue bastante difícil”, describió el agenciero de Gualeguaychú.“Ahora hemos vuelto casi a la normalidad, se ha recuperado el movimiento y en general vender un premio grande enciende el entusiasmo de la gente y ojalá sume más clientela”, finalizó.