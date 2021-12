Es ciego y está en el cuadro de honor de la escuela por sus notas: su historia

la directora de la Escuela Nº 30, “José Hernández” de Colonia Avellaneda, Mariana Clavijo

es un joven especial, sí lo es. Pero es especial porque”. Así lo definió, institución en la que Javier acaba de terminar sus estudios secundarios., fue un acto muy emotivo y estuvo todo sumamente cuidado y preparado para que la palabra “inclusión”, sea lo que debe ser siempre, una realidad. De esta manera el evento fue la base para la alegría de todos. Javier, al igual que todos sus compañeros, pudo disfrutarlo, porque como describió quien fue supervisora, Lelis de los Santos,Clavijo, quién también fue su docente de Educación Física contó con mucho orgullo que Javier fue distinguido en el área de su asignatura, pero ademásFernanda, su maestra integradora hacía de nexo y pasaba los apuntes y el material de algunas materias al braille. Algunos profesores hicieron un curso de braille y podían ellos pasar los resúmenes. El joven, asistía con su máquina a la escuela y sus compañeros siempre lo acompañaban y estaban pendientes de él, relató Clavijo. Siempre concurría acompañado por su perrita.en todas las materias y enormes ganas de aprender” contó la directora de la escuela de Colonia Avellaneda ante la consulta de, por su parte, aseveró aque, aseveró. A Javier este 2021, se le hizo “corto” e indicó que “la pandemia no impidió que pueda seguir estudiando, es cierto que el año pasado fue un poco angustiante, porque no podía estar con mis compañeros personalmente, pero lo positivo fue que aprendí mucho a usar las tecnologías, las redes sociales, correo electrónico. Me pone contento haber terminado, para mí fue un año muy bueno, sacando lo que ocurre con la pandemia; los profesores han sido excelentes conmigo, me han adaptado las cosas, lo mismo que mis compañeros, que han estado siempre. No me costó nada la escuela secundaria, porque hicieron todo para facilitarme el aprendizaje, los contenidos”., también habló sobre el alumno., pero lo que más lo caracteriza es su deseo enorme de superarse y el compromiso que tiene con todo lo que hace”.En el primer momento,en un sistema que le era nuevo y un poquito más complejo para él.La escuela, con estos seis años de trabajo fue aprendiendo cómo enseñarle, qué hacer con la tecnología, con el sistema braille y él también pudo aprender a decir cuáles eran sus necesidades. Si bien la escuela Hellen Keller ha enviado durante estos seis años y en la escuela primaria también, una docente que cumple el rol de integradora, las escuelas van aprendiendo con el correr del tiempo cómo abordar a un sujeto con discapacidad visual”, mencionó Azziani Canepa.. Creo que están acá plasmados los resultados, una hermosa trayectoria, totalmente fluida, acompañada, armónica y un ejemplo a seguir”, puso relevancia la docente y directora de la escuela Hellen Keller.¿Cuentan las escuelas con las herramientas para integrar a un chico con discapacidad? “Por lo general, las escuelas dicen que no cuentan con las herramientas para trabajar con chicos con discapacidades, en sus aulas. Yo creo que es una cuestión de actitud, de romper con ciertas estructuras, de creatividad, de sacarse ciertos chips que tienen que ver con otro tipo de educación y darle lugar a una educación más inclusiva, más integral y que cuando uno lo implementa con sujetos con discapacidad, nos damos cuenta que redunda en la calidad de todo el grupo. Este tipo de trayectorias siempre hacen bien, a los docentes y a los estudiantes porque subyacen otros valores, se aprenden otros aprendizajes, las escuelas por lo general dicen que no, pero al haber escuelas integrales que trabajan acompañando este tipo de trayectorias, se les trata de brindar el acompañamiento y las herramientas pertinentes para que se pueda llevar adelante”, resaltó Azziani Cánepa.

“Es cuestión de pensar y repensar juntos, de construir una didáctica”

Javier, su pasión por el acordeón y una nueva etapa en su vida



“Obviamente que nuestro sistema educativo, en algunos casos, tiene falencias, por ahí los grupos no son tan reducidos, entonces a veces, cuando hay sujetos con discapacidad dentro de las aulas es hasta necesario tener grupos con menos cantidad de alumnos para que el trabajo pueda ser más uno a uno, y la calidad del proceso de enseñanza pueda llegar a cada uno de los estudiantes. Porque es verdad que en algunos casos, los estudiantes con discapacidad necesitan explicaciones más personalizadas, más concretas, necesitan de un trabajo más presencial de los docentes”, dijo luego. “Pero creo que el acompañamiento que se hace con las instituciones, tanto con las escuelas integrales como con las escuelas de nivel, logran que las herramientas estén presentes. Siempre hay mucho para trabajar, para ofrecer, para ajustar, para seguir pensando, pero creo que tiene que ver con la actitud y con la conducción de cada una de las escuelas., cada uno de ellos hizo una tarea maravillosa entonces creo que ahí está el ejemplo que a veces sí las escuelas cuentan con las herramientas, tal vez las van aprendiendo con la experiencia, en el transitar, compartiendo, indagando. En la modalidad especial sí vemos que están las herramientas, que sí se puede, que es cuestión de ser creativo, de pensar y repensar juntos, de construir una didáctica, pero por ahí a veces las escuelas de nivel no tienen esa misma percepción, pero las herramientas están atravesadas por otras situaciones”, hizo hincapié.El aprendizaje es “un ida y vuelta”. Alumnos y docentes, aprenden juntos. “El tipo de proceso no es unidireccional, este tipo de trayectorias demuestra que el docente siempre está aprendiendo del estudiante, cuando uno hace acompañamiento y trabaja con sujetos con discapacidad, sobre todo en este tipo de escuelas de nivel, uno entiende que no siempre está enseñando sin que también está aprendiendo , porque el trabajo es muy fluido y de construcción, uno tiene que estar todo el tiempo, viendo y asesorando, y también todo el tiempo consultando al estudiante, y este es muchas veces el que dice, e que marca el terreno, el camino, el sendero por donde ir y el docente lo que hace es tomar eso que está dando el estudiante y volcarlo en un proceso de enseñanza. El tipo de observación que se hace es muy importante, escucharlo, interiorizarse, uno no tiene que creer que ya va con la verdad absoluta, sino que es una trayectoria que se construye y que permite devolver un proceso de enseñanza de calidad, por allí circula el vínculo, el afecto, las ganas de aprender y enseñar y todos los componentes que después se suscitan”.Javier ya proyecta su nueva etapa.Mencionó aque el año que viene arrancará a trabajar. “Daré clases de acordeón en el Centro Cultural de Colonia Avellaneda. A su vez, seguiré estudiando en la Escuela de Música de calle Italia de Paraná. Y le sumaré dar clases particulares de acordeón en mi casa. Pienso dedicarme a la música, quiero que mi vida sea en base a eso”.

“El mundo del ciego no es la noche que la gente supone”

La supervisora Lellis de Santos, para el dia del estudiante, le dedicó unas emotivas palabras a la escuela y a Javier Vera

Al ser consultado en cuanto a la accesibilidad a las personas con discapacidad en la realidad actual, Javier consideró que “en las escuelas, por ahí todavía falta respecto a la accesibilidad para personas ciegas, los escalones, los patios”. Y en la ciudad misma, aún más.: “me doy cuenta si alguien tiene carácter un poco más fuerte. Yo distingo si alguien está nervioso, cansado. Los sentidos que tengo más desarrollados son la audición y el tacto”.Por ejemplo en la vía pública, hay gente que no sabe cómo ayudarnos, y nos agarran de la mano pero no es así, debemos nosotros agarrarlos del hombro a ellos, para guiarnos”, destacó el flamante egresado de la secundaria.: “