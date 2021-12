Temporal en Aldea Salto: “Era el ahorro de toda mi vida”, lamentó damnificado

“Fue una cola de tornado”

Al menos cinco viviendas de un loteo llamado Loma Hermosa 2 en Aldea Salto se derrumbaron como consecuencia del temporal de lluvia y viento que se registró durante la noche del domingo y madrugada de lunes. Un techo de 80m² de una vivienda -que hacía 20 días lo habían colocado- fue arrancado y arrastrado a unos 300 metros.Matías, el dueño que una prefabricada de madera cuyo techo fue arrancado en su totalidad. “Era el ahorro de toda mi vida, un proyecto que teníamos con mi esposa para aislarnos por la pandemia, y la habíamos inaugurado en junio, hace seis meses”, contó el trabajador.“Fue terrible”, sintetizó al recordar cómo vivió el temporal de piedra y fuertes vientos. “Trataba de contener la puerta con un tablón, hasta que me di por vencido, me escondí bajo la mesa y ahí explotó todo y levantó el techo; el viento lo trasladó a unos 300 metros hacia el este”, explicó.“Estoy angustiado, pero tengo que seguir adelante porque es todo material”, animó.Una situación similar vivió otra vecina: el temporal le voló una pared trasera y rompió una parte del piso de la vivienda a la que hacía dos días se había mudado. “Caminamos unas seis cuadras para buscar las chapas voladas, mesas y sillas, todo lo que arrastró el viento”, reveló a“Duele ver los daños que hizo la tormenta porque somos todos laburadores y es muy triste que se rompa todo”, comentó al dar cuenta de su tristeza por las consecuencias del temporal. “Mi casa es un desorden porque todavía estábamos reparando cosas, pero hay que seguir para adelante y no bajar los brazos. Son cosas de la vida que hay que superar y seguir adelante”, remarcó.Un techo de 80 metros cuadrados, que hacía 20 días habían terminado de colocar, voló por encima de los cables de alta tensión y terminó abollado contra una columna distante a unos 300 metros.“El viento arrasó con el techo entero y parte de las paredes. Estaba todo bien amurado, pero fue como una cola de tornado por los daños que ocasionó tantos daños”, contó ael hermano del dueño de la casa afectada. “Él no puede ni hablar, esto es una amargura. Hacía 20 días habíamos colocado el techo y no sirve más: quedó a una cuadra y media”, agregó.“Es mucha la impotencia, pero hay que hay asimilarlo de a poco y seguir”, animó al reafirmar: “Entre hermanos nos tenemos que ayudar”.“El techo empezó a dar vueltas y fue chocando contra las otras casas, tumbando tapiales y derrumbando paredes, todo lo que encontraba en el camino”, estimó ael presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, Roberto Lederhos.“Esto fue una cola de tornado y está a la vista el desastre que hizo”, aseguró Lederhos. Se estimaba que las ráfagas de viento rondaron entre los 70 y 80km/h. “En Aldea Salto y Krapzenthal cayó granizo y a los arbolitos recientemente plantados, el viento los arrancó de cuajo”, indicó.El voluntario había vuelto a Aldea Salto para ofrecer la ayuda de los bomberos: por la tarde iban a recorrer la zona para ayudar a juntar chapas, escombros, en fin, extender una mano a los damnificados por el temporal.