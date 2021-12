Tres choferes que iban a viajar con niños de primaria dieron positivo de cocaína

Un grupo de padres de alumnos de tres escuelas primarias de Rosario realizaron este domingo a la mañana un bloqueo en la Terminal de Ómnibus porque tres choferes de la empresa de colectivos que debía trasladarlos de viaje de estudios a Carlos Paz dieron positivo en los controles de narcolemia.Según se informó, estaba previsto que salgan de viaje a las 4.30. Minutos antes, uno de los choferes dio positivo en el test que los propios padres pidieron que se le hiciera por precaución. Entonces, se llamó a otro chofer en reemplazo, que llegó cerca de las 9, que también dio positivo para cocaína. Pero eso no fue todo: se comunicaron con un conductor más, que llegó de emergencia alrededor de las 10 y que pertenecía a otra empresa, y también dio positivo en el control.Dos de los choferes que dieron positivo alegaron que eso se debió a que “mascaban hojas de coca” para tener más resistencia a la hora de conducir.Sin una solución y sin un chofer en condiciones, los padres de los alumnos iniciaron un corte en la salida de micros. En ese marco también hubo disturbios con la Policía.La madre de uno de los alumnos dijo a Radio 2 que si no era por los padres que pedían los tests, los mismos no se hacían. “Deberían hacer estos controles a todos los choferes que salen porque es un peligro para los chicos”, se quejó la mujer.El titular de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, Héctor Peiró, dijo que: “el servicio en la terminal estuvo hasta pasado el mediodía por padres y chicos que se iban a Carlos Paz, porque tres controles a distintos choferes dieron positivo de narcolemia, por eso no pudieron salir. En protesta a esto cortaron el tránsito y tuvimos entre 16 y 20 colectivos parados”.Asimismo, Peiró cargó la responsabilidad de los controles sobre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que, según dijo el titular de la terminal y especificaron en Radio 2, no tenía empleados presentes en el lugar.“Si bien nosotros les pedimos y exigimos es que hagan los controles, la CNRT no estaba a las 4, no tenía los elementos suficientes para hacer el control, por eso los padres pidieron a la gente de Tránsito de la Municipalidad para que ellos hagan el control, pero lo tendría que haber hecho la CNRT”, dijo Peiró, que en ese sentido agregó: “La responsabilidad no es de la terminal porque es una empresa del Estado municipal que administra el predio. Los controles de alcoholemia y narcolemia son de la CNRT”.El titular de la Terminal de Ómnibus también se había ofrecido a mediar entre la empresa de turismo, la firma de micros Costa Viaje, a cargo del traslado del contingente escolar, y los padres que pedían una solución.Pasado el mediodía, la situación se resolvió y se levantó el corte.