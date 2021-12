Impacto ambiental: Río Negro intenta contener un enorme derrame de petróleo

?? Más de 20 camiones de vacío intentan controlar un enorme derrame de petróleo —el más grande de los últimos 10 años— en Río Negro. pic.twitter.com/KTbwfyFxQk — EconoJournal (@econojournal) December 10, 2021

La pérdida se ubica precisamente entre las estaciones de bombeo Medanito y Crucero Catriel, en el área Medanito, que se trata de la principal zona productiva de esa provincia.En las imágenes puede verse una suerte de arroyo negro, en el que incluso se observa la corriente."Hoy a las 11:45 ocurrió un incidente en el ducto troncal de Oleoductos del Valle S.A. y produjo un derrame en el tramo que se encuentra entre las Estaciones de Bombeo Crucero Catriel y Medanito”, informó la empresa mediante un comunicado oficial.Asimismo, destacó que el incidente, que fue detectado a través del Centro de Control de la Compañía y cuyas causas aún continúan en investigación, "no presentó heridos".“En la zona, Oldelval cuenta con un equipo especializado, evaluando la situación, tomando medidas para contener y mitigar el incidente lo antes posible”, completó.Tras la detección de la pérdida, "se bloqueó el ducto y se activó el Plan Ante Contingencias"."No tenemos los detalles del daño, pero el derrame es muy grande. Entre las primeras medidas está la contención del derrame y la recuperación del petróleo; luego vendrá una etapa de remediación y se evaluará si la empresa tuvo una infracción", señaló Dina Migani, secretaria de Ambiente y Cambio Climático, en diálogo con Más Energía.Por su parte, la Secretaría de Energía de esa provincia emitió un comunicado y brindó más información al respecto: "Sucedió dentro del área Medanito, de la concesionaria Petróleos Sudamericanos, en un oleoducto de 16 pulgadas cuya responsabilidad es de la empresa Oldelval. Puntualmente, en el oleoducto que conecta la estación de bombeo El Medanito con la estación de bombeo de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén"."Por el momento se desconoce el origen del incidente pero se supo que de inmediato se activó el plan de contingencias correspondiente y se dio aviso a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, cuyos inspectores ya se encuentran en el sitio", agregó.Asimismo, se informó que "aún no se conoce el volumen derramado y la superficie afectada".Por último, se aclaró que "se está siguiendo de cerca a las empresas que están trabajando en la contención para minimizar al máximo el impacto en el lugar", si bien "no habría afectación de los cursos de agua".