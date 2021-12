El presidente, Cristina, Mujica y Lula encabezaron acto Día de la Democracia

Cristina Kirchner: "El FMI vivió condicionando a la democracia argentina"

y resaltó que en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de CambiemosFernández formuló estas aseveraciones al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el, acompañados por los exmandatarios de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y de Uruguay José "Pepe" Mujica.Durante su discurso, el jefe de Estado"No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros", enfatizó."Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó el mandatario mientras la vicepresidenta asentía.Fernández recordó que ", que "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina"."Por esta democracia que hoy vivimos hubo miles de argentinos que entregaron sus vidas que fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, al exilio y que sufrieron prisiones injustas" y pidió cuidar la democracia "en reivindicación a todos ellos", ´subrayó.Además,y aseguró que su Gobierno sigue "haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que Argentina vivió", en alusión a la última dictadura cívico militar.Tras afirmar que "bajo el rótulo de los libertarios aparecen los xenófobos", advirtió que democracia "es también no olvidar a los genocidas y a los que nos endeudaron".comenzó su discurso reivindicando a las Madres de Plaza de Mayo y a los soldados que cayeron o lucharon en la guerra de las Islas Malvinas como los "que recuperaron la democracia" para la Argentina. Y recordó que en el Bicentenario los mandatarios de la región cruzaron esa misma plaza "con millones de argentinos para incorporar ciudadanos”.Luego, rReclamó también "que no se hagan los giles esos que van a los canales de televisión a dar números a la bartola; bajamos la deuda en dólares". Y recordó que después de su gobierno “se vino la noche en Argentina” cuando el poder llegó "con togas de jueces y medios hegemónicos".Cristina aseguró que "los peronistas generamos más clase media en la República Argentina que nadie" y se refirió a un informe del Banco Mundial de 2012, e indicó: "Pese a quien le pese, en 10 años duplicamos la clase media en la argentina por más que algunos lo renieguen"., pero advirtió que esa práctica "no es de ahora", sino de otras épocas de la historia, como durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa.La vicepresidenta recordó que el organismo internacional entonces "les soltó la mano" a ambos exmandatarios e ironizó: "a los dos presidentes radicales se los comió el Fondo"., y recordó que le llegaron a imputar "cinco asociaciones ilícitas" con "jueces que nos procesaban por un artículo y que se habían declarado incompetentes hacía años y que reavivaban causas con cosas juzgadas para denostarnos".Según la titular del Senado, los gobernantes que afectaron intereses y buscaron un país mejor "ya no son torturados con picana" ni se "los hace desaparecer como lo hicieron durante las dictaduras latinoamericanas", porque "ya no es necesario hacer desaparecer a nadie, bastaba con hacerlo todos los días en los diarios y la televisión".Cristina Fernández de Kirchner expresó entonces su deseo de que el líder del PT y exmandatario de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva "vuelva a ser Presidente" en su país y añadió que "no lo necesitamos nosotros, lo necesitan millones de brasileños que quieren sentirse incluidos".A su turno,, opinó en la Plaza de Mayo en el acto en conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que la década pasada, marcada por gobiernos "progresistas y humanistas" en la región, significó "el mejor momento de la democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina".Lula expresó que América del Sur vivió su mejor momento cuando los países de la región “expulsaron el ALCA y reafirmaron el Mercosur”.Agradeció también “la solidaridad” que recibió del pueblo argentino y de Alberto Fernández durante su encarcelamiento, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolla en Plaza de Mayo.Por su parte,, que fue el primer orador, consideró que “la democracia no es perfecta, pero no hemos encontrado un sistema mejor” y le pidió al pueblo argentino “cuidarla”, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos que se desarrolló en Plaza de Mayo.A ritmo de música tropical y con miles y miles de personas bailando y agitando palmas, el grupo Ráfaga cerró pasadas las 19 el Festival Democracia para Siempre en Plaza de Mayo, antes de los discursos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva.El histórico grupo de cumbia movió a la gente con algunos de sus populares clásicos como "Una cerveza", con el que arrancó, "Una ráfaga de amor (chiquilina)" y "Agüita", entre otros.El show de Ráfaga, el más largo de una tarde que comenzó calurosa, luego sufrió una pequeña llovizna y finalizó con un cielo límpido, siguió con "Mentirosa" y cerró con "La luna y tú".Antes habían estado sobre el escenario, que tenía por detrás la Casa Rosada, el quinteto brasileño Francisco, el Hombre; Peteco Carabajal con Riendas Sueltas, Teresa Parodi, Víctor Heredia y un set rockero integrado por Super Ratones, Barbi Recanati y Massacre.Víctor Heredia arrancó poco antes de las 18 con "Todavía cantamos", movilizando a los miles de ciudadanos que se reunieron en la Plaza para expresar su apoyo a la democracia y ratificar su vínculo con el Gobierno.Inmediatamente siguió Teresa Parodi con "Nunca más" y luego juntos entonaron el canto de resistencia de María Elena Walsh "Como la cigarra", que fue acompañado por toda la gente."Viva la democracia", dijo Víctor cuando se retiraron; "Viva la patria, Viva América Latina", añadió Teresa.Antes había pasado Peteco Carabajal con el trío de guitarras y bombo legüero Riendas Sueltas que comparte con su hijo Homero y entregó un puñado de canciones, entre ellas la celebrada "Las manos de mi madre".Peteco arrancó su presentación con "El amor como bandera" y lo cerró con el clásico "Entre a mi pago sin golpear".Después de los argentinos y antes de Ráfaga, subió al escenario el quinteto brasileño Franciso, el Hombre, que cantó en castellano y portugués, se definió por la diversidad sexual y recordó a la gente muerta en pandemia en Brasil y Argentina, además de pedir: "Fuera Bolsonaro" y concluir con un "Viva Lula".El quinteto, con una orientación por la música Latinoamericana con ciertas reminiscencias a Manu Chao e integrado por músicos y músicas, propuso un "latinoamericanxs unidxs ahora y siempre" y entonó "Como una flor", "Solo muere el que olvida", "Triste, louca o Má" y "La primavera", dedicada al Movimiento Sin Tierra de su país.Massacre, Los Súper Ratones y Barbi Recanati fueron las bandas del apartado musical "rockero" que abrió más temprano el festival en Plaza de Mayo."Hola loques, un beso, Massacre dice 'presente' en la Plaza", dijo Wallas, cantante de la banda, que subió a las 17 al escenario al ritmo de su canción "La resurrección", a la que le siguió "Plan B: Anhelo De Satisfacción", la canción que los llevó al mainstrean tras 15 años en el under."Vamos a traer a alguien que hizo mucho por la democracia y el arte: Luis Alberto Spinetta", dijo el cantante antes de entonar "Ana no duerme" y recitar "no olvidemos el Plan Cóndor".A las 16.35 fue el turno de Súper Ratones. "Es un placer enorme estar en esta plaza colmada festejando los 38 años de democracia", aseguró desde el micrófono Oscar Granieri antes de comenzar su show con "Carreras de aviones", en un pequeño set que siguió con el ultrapegadizo himno de la banda "Cómo estamos hoy, eh".Recanati, exvocalista de Utopians y que luego de su disolución armó su proyecto solista, se subió junto a su banda y ofreció una serie de canciones con el toque pop y punk que la caracteriza."Teoría espacial" y "Que no" fueron algunas de las canciones de la cantante que pidió: "Que esta democracia dure una eternidad".Luego de Ráfaga subieron al escenario Abuelas y Plazas de Mayo, ovacionadas por la gente.La cantante Dolores Solá, que fuera vocalista del grupo La Chicana, entonó el Himno Nacional, dando fin al festival y abriendo el espacio para la parte más política del encuentro que celebra la vigencia de la democracia en el país.