Qué hacer si no aparece el certificado de vacunación en la app Mi Argentina

Política La semana que viene se conocerán detalles del pase sanitario a nivel nacional

¿Qué pasa si no tengo internet?



Desde que se anunció que el certificado de vacunación se podía descargar -en formato pdf- fueron muchos los usuarios que acudieron a la aplicación Mi Argentina. Si bien ya estaba disponible en formato virtual, la posibilidad de descargar -ya sea para guardar o imprimir- se vuelve importante en estos días, en los que se está por anunciar la puesta en marcha a nivel nacional del pase o pasaporte sanitario. Sin embargo, muchos reportaron errores.Un truco que ha funcionado para muchos usuarios consiste enQuien se haya olvidado la contraseña, que muchos guardan y olvidan en el sistema del teléfono, no deben preocuparse: se puede recuperar a través del correo. Basta con dar click en "Olvide mi contraseña" y llega por correo un link para cargar una nueva contraseña.También está la alternativa deDe todos modos, en los casos en que el problema no se pueda resolver con ese simple truco, los usuarios pueden contactarse con la secretaría de Innovación Pública a través de sus redes sociales, en el perfil @innovacionar.Por otra parte, está la posibilidad de reportar un error en el Certificado de Vacunación COVID-19. Para ello, se debe acceder al sitio web de Mi Argentina y acceder al siguiente formulario: https://www.argentina.gob.ar/miargentina/servicios/vacuna_covid/reportar-un-error

La última versión de la aplicación Mi Argentina permite descargar la credencial de vacunación en PDF para que no sea necesario contar con conectividad al momento de acreditar la información.La descarga de la "credencial internacional de vacunación" se realiza desde la sección Mi Salud de la aplicación. Al ingresar, figura el código QR del certificado y la opción de descarga. Sólo basta clickear ese botón para obtener el documento en formato PDF.