Insólita "devolución" a una joven tras cita: "Vestirte provocativa puede ayudar"

Foto: El tweet se replicó y provocó una gran repercusión. Crédito: (C5N)

El posteo de una usuaria en Twitter se volvió viral luego de comentar una situación insólita y que generó gran rechazo: tuvo una cita con un chico, y posteriormente él le sugirió por mensajes de WhatsApp que sea "más provocativa" para que "la otra persona se sienta atraída".

"Me pasó lo más bizarro y patético: un pibe me hizo una devolución post cita", posteó la joven en la red social y remató su mensaje con: "Perdí la fe en la Humanidad".



Seguida de su descargo, la joven adjuntó una captura de pantalla con los insólitos mensajes que su "cita" le envió luego del encuentro: "Creo que tenés que explotar más tus atributos. Vestirte o actuar más provocativa en una cita puede ayudar a que la otra persona se sienta atraída".

El tweet se replicó y provocó una gran repercusión en la red social. Además, obtuvo la respuesta de cientos de jóvenes, muchas en tono jocosa pero también muchas otra que aseguraron que a ellas también les sucedió lo mismo. Fuente: (C5N)



Me pasó lo más bizarro y patético: un pibe me hizo una devolución post cita.

PERDI LA FE EN LA HUMANIDAD. pic.twitter.com/58avZy8Vlz

— Rupert (@rupertbrgs) December 8, 2021