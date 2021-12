Quitarán carnet de conducir a concejal que manejó auto en la falda de un hombre

La justicia de Salta le suspendió la licencia de conducir a la concejal María Soledad Gramajo Salomón, ex jueza de Faltas que saltó a la fama por unos videos en los manejaba sentada arriba de un hombre, mientras sus acompañantes reclamaban ir a comprar alcohol.Según informó el diario El Tribuno, la legisladora que asumió recientemente tiene un plazo de dos días, después de ser notificada, para entregar el carnet. Además, deberá someterse a un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud para conducir.El miércoles 24 de noviembre, la Agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV) le había solicitado al organismo homónimo provincial, a cargo de Carlos Sauma, la suspensión de la licencia de conducir de Gramajo.La Secretaría de Movilidad Ciudadana salteña, a cargo de Gilberto Pereyra, recibió la actuación del organismo provincial y decidió "suspender transitoriamente" la vigencia de la licencia de conducir de la concejal. La misma tenía vigencia por cinco años y vencía el 15 de mayo de 2023.Según la resolución a la que accedió el diario salteño, el secretario de Movilidad decidió "intimarla" a la "entrega obligatoria" del carnet de conducir en las oficinas del organismo.La ANSV también decidió a que se someta a un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud para conducir, para los que le da un plazo de cinco días.Según el texto emitido por la Secretaría de Movilidad Ciudadana, el examen "deberá ser amplio, expedirse sobre la aptitud/ineptitud para conducir y contener una evaluación minuciosa".La misma deberá evaluar los "aspectos de personalidad, atención y concentración, mecanismos de defensa: cuáles son y cómo los utiliza, tolerancia a la frustración, control de los impulsos, agresividad, nivel de ansiedad, actitud frente a las normas y en situaciones de estrés y tensión, criterio de realidad, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Disposición ANSV 284/2020".Gramajo aparece en las imágenes dentro del auto, en el asiento de conductor, sentada sobre un hombre vestido con musculosa.Con una mano toma el volante del vehículo y con la otra mete la llave para darle arranque, antes de comenzar la marcha entre las risas de los testigos. Luego manipula la palanca de cambios. Al menos dos mujeres que van en la parte de atrás, una de ellas, filmando la escena.

"Sole, ¿qué hacés? ¿Sabés dónde están los cambios, Sole? Meté el cambio, dale", la alienta una de sus acompañantes en el auto, que grabó la escena desde el asiento posterior del auto."Esto es increíble: ¡manejando de a dos!", se escucha decir, entre las carcajadas, desde la parte trasera del coche.Con el auto en movimiento, Gramajo -que alterna el control del volante con su compañero- advierte que se le cayó el teléfono. "Dejalo ahí el celular ¡Frená! Buscá el celular", se escucha en el video, que dura 38 segundos y recoge tres fragmentos de la secuencia.Tras un corte en la imagen, Gramajo se vuelve a subir al auto. Otra vez, lo hace en el asiento del conductor, sobre los muslos de su compañero."Ya está, ya fue. Van a ser las doce. Dale, así buscamos alcohol", le ruega, apurada, una de las mujeres que la acompañan en el auto.En el final, después de otro corte se escucha por primera vez la voz del hombre. "Está para que nos detenga ahora tu personal",dice al oído de Gramajo.El pasado viernes 3 de diciembre Gramajo asumió como concejal en Salta capital, junto con los otros 20 concejales electos Fue segunda candidata a concejal en la lista del oficialismo provincial, "Salta Nos Une", que responde al gobernador Gustavo Sáenz.Para la asunción ingresó al recinto por una puerta secundaria del salón "Gobernador Miguel Ragone" del Concejo Deliberante de Salta, para esquivar a la prensa.Pero el escándalo escaló tan alto que en el momento en el que Gramajo fue llamada a prestar juramento, la intendenta de Salta, Bettina Romero, se retiró en expresión de repudio por la asunción de la concejal.Tras la jura, una parte de la oposición pide su destitución pero cuentan con 9 de las 21 bancas del Concejo. Necesitan al menos 14 votos, dado que para la expulsión del Concejo Deliberante local es necesario alcanzar los dos tercios del total de los miembros.Cuando se inicien las sesiones ordinarias, es probable que se conforme la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.Pero además, en medio de la jura se conocieron nuevos videos: "¡Vamos a chocar, boludo!", dice la concejal según las imágenes de otro estracto de la misma secuencia que Gramajo se niega a explicar ante las reiteradas consultas de este medio.."Están manejando de a dos ¿Estos dos quieren manejar así? ¡Decile que bajen y que maneje uno nada más!", alertan los que están en el asiento de atrás.Apenas se viralizaron los videos, Gramajo se excusó en que es "un video viejísimo" y que es "una manipulación política". "Por supuesto que no es de ahora. No era jueza de Faltas en ese momento", aseguró y dijo en declaraciones a A24 que no recordaba "de cuándo es".No obstante la referencia a "su personal" por parte del hombre en cuyos muslos condujo Gramajo, dejó inconsistencias en su explicación.También aseguró que detrás de esta viralización "hay gente muy mal intencionada" y que está sufriendo porque a su madre "tuvieron que llevarla internada" después de la polémica. "Lo lamento y si tengo que pedir disculpas es a la sociedad, a mis hijos y a mi madre", afirmó en su momento. Hasta el momento, esas disculpas no se hicieron públicas.