Retendrán la licencia del hombre que insultó y agredió a conductora que lo chocó

El hombre que agredió a una conductora tras un siniestro vial en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán será sancionado. Por pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) le retendrá la licencia de conducir de manera preventiva y transitoria.Además, el conductor, que ya fue identificado será sometido a una evaluación psicofísica para determinar si está en condiciones de volver a tener licencia para conducir.Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, hizo referencia al episodio en su perfil de la red social Twitter. “La mujer te está pidiendo disculpas. Está llorando, angustiada y muerta de miedo. Te explica que el seguro va a cubrir los daños que te causó. Pero no te alcanza y la insultás, le decís que le romperías la puerta, la mandás a aprender a manejar”, publicó.Y agregó: “Nada justifica la violencia vial ni la discriminación machista. Por eso, junto a Red de Seguridad Vial de Santa Fe, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pedirá tu reevaluación psicofísica. La convivencia respetuosa es mucho más importante que un faro trasero”.Las medidas fueron adoptadas luego de que trascendiera el video en donde el hombre agregue a la mujer porque le chocó levemente su auto. Las imágenes se viralizaron y cosecharon numerosas críticas en redes por la violencia de género que mostró el hombre hacia la conductora que lo chocó, quien en todo momento pidió disculpas por lo sucedido.El incidente vial tuvo lugar el último jueves en el cruce de General Savio y Rivadavia, en Fray Luis Beltrán, pero las imágenes del video trascendieron este lunes hasta convertirse en viral y despertar numerosas críticas hacia el hombre por su actitud machista y grosera hacia la conductora, tanto por sus dichos como por su actitud.El video, que dura algo menos de 30 segundos, fue filmado por una persona que vive en la zona, que fue quien captó el momento en que el hombre se bajó de su vehículo muy molesto y disparó una serie de insultos y golpes hacia el coche que lo había embestido, que era conducido por una mujer.“No pude frenar. Nunca me pasó, disculpame”, alcanzó a decirle sin bajarse del vehículo la mujer con angustia ante la situación. A pesar de la respuesta, el automovilista la increpó una y otra vez, le pegó un golpe violento al espejo y, entre otras cosas, llegó a decirle: “Te arrancaría la puerta”.Pese a que la conductora se quedó sentada en el auto y casi no atinó a hacer nada, salvo disculparse, el hombre arremetió otra vez contra la mujer, a la vez que le recriminaba que hacía dos semanas que le habían entregado el auto. “Aprendé a manejar”, le gritó en un tono de bronca. (La Capital)