Estremecedor relato de la mamá del nene que murió tras ser picado por un alacrán

Lucía, la mamá de Jesús, el nene de dos años que falleció tras ser picado por un alacrán en Goya el pasado fin de semana, dio su testimonio y narró lo sucedido. Confirmó que tomarán acciones legales contra el Hospital Camilo Muniagurria, donde ingresó por atención médica en su localidad. Luego fue trasladado al Juan Pablo II de Capital donde finalmente falleció. Le habrían asegurado que no se le suministró el suero antialacranismo a tiempo.“Pido que se haga justicia. No quiero que se laven las manos y no se haga nada”, expresó la mujer. Según detalló van a tomar acciones legales, pero hasta el momento están a la espera de la disponibilidad del fiscal para efectivizarlas.La madre de Jesús, detalló todo lo que sucedió antes de su fallecimiento. “Estábamos a un metro de mi hijo. Él estaba jugando con una ambulancia de plástico en la galería y de repente empezó a gritar y gritar”, narró.“Pensé que se había golpeado en el pie porque estaba rojo. Pero vi que el alacrán justo se iba a meter por debajo de la puerta. Se empezó a hinchar de repente”, dijo.Explicó que los primeros síntomas que presentó fueron vómitos incesantes. Al llegar al hospital, fue atendido por una médica. “¿Vos viste que le picó el alacrán?”, aseguró Lucía que le preguntó la profesional de turno.En el hospital, la madre confirmó que no le habrían creído que se trataba de una picadura. Por eso pidió a un familiar que lleve el ejemplar y recién así logró credibilidad.“Veía que respiraba cortamente y no me creían. Le hicieron una placa y me dijeron que era el mismo líquido del veneno que estaba haciendo agua los pulmones. No hicieron nada, me tuvieron desde las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana”, afirmó.A la ciudad capital, Lucía arribó sola con su bebé y el personal médico a las 7 de la mañana del sábado. “Lo primero que me dijo la doctora de allá fue: “¿Por qué tardaron tanto? Una hora nomás tenía que pasar. Lo mismo le dijo a la gente de la ambulancia”, agregó.“En Corrientes me trataron re bien. Corrían de acá para allá tratando de salvar a mi hijito”, indicó.“Tu hijo no tenía líquido en el pulmón. Él había aspirado su propia leche. Le pusieron cinco veces la dosis del antídoto cuando tenía que ser uno”, indicó.Finalmente, Lucía narró entre llantos que el peor momento fue cuando el otro doctor que atendía al nene se acercó y le dijo que hizo todo lo que pudo, pero el corazón de Jesús no aguantó. (El Litoral Corrientes)