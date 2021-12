En Santa Fe, el pase sanitario será obligatorio para mayores de 13 años

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, ratificó este martes que el pase sanitario se implementará en la provincia a partir del 21 de diciembre para eventos masivos de más de mil personas, como encuentros deportivos, boliches y fiestas. En principio el carné de vacunación no será necesario para concurrir a restaurantes y bares, aunque la funcionaria no descartó que pueda extenderse en una segunda etapa.



Martorano confirmó que el pase sanitario será exigible para todas las personas mayores de 13 años para asistir a eventos masivos, viajes grupales y también se podría aplicar en el ámbito laboral para trabajadores que realizan atención al público de manera continua.



"Todos los mayores de 13 años ya están en condiciones de tener las dos dosis, por eso les pedimos que se acerquen a los vacunatorios porque tienen más de diez días para ir completando el esquema de vacunación", explicó la funcionaria.



La implementación del pase sanitario tiene como objetivo estimular la vacunación y evitar contagios en aquellas actividades consideradas de alto riesgo sanitario. Las provincias acordaron su implementación en la última reunión del Cofesa, el lunes pasado.



El carné se tramita a través de la aplicación Mi Argentina, una vez que la persona recibió las dos dosis de vacuna y desde el 21 de diciembre será necesario para comprar entradas o ingresar a eventos masivos, aún los que se realicen en lugares abiertos, viajes grupales y lugares cerrados como boliches o salones de fiestas.



Según detalló Martorano, por estas horas el ministro de trabajo de la provincia se está reuniendo con las cámaras que agrupan a estas actividades para explicarles el alcance de la medida.



En principio el requisito no alcanzaría a cines y teatros ni tampoco a bares y restaurantes. "Por lo menos en esta primera etapa", aclaró la funcionaria.



Favorecer la vacunación

La titular de la cartera sanitaria santafesina explicó que la medida tiene como objetivo extender el alcance de la vacunación entre los santafesinos. La primera provincia en implementar el pase sanitario fue Tucumán "porque tenía un bajo nivel de vacunación y el pase sanitario ayudó muchísimo para que la gente se acerque a vacunarse", explicó.



Si bien Santa Fe muestra porcentajes de vacunación de la población por encima de la media nacional, la ministra advirtió que hay un porcentaje de la población de 18 a 39 años que no completaron el esquema. "Vimos que entre los 18 a 39 años, las personas se colocaron las primeras dosis sin problemas, pero no acuden segundo turno", explicó y sostuvo que pudo haber influido el hecho de que hasta ahora era exigible sólo una dosis de vacuna para ingresar a la cancha o a los boliches.



"Desde ahora serán necesaria las dos dosis, por eso estamos dando hasta el 21 de diciembre para que la gente se vacune", sostuvo.