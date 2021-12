"No voy a dejar que frustren mi sueño", dijo Joaquin tras sufrir ciberbullying

Después del revuelo ocasionado por las burlas y mensajes hirientes en las redes sociales, Joaquín Nahuel, el niño pastelero de 10 años que necesitaba recaudar fondos para someterse a una operación reconstructiva y que se ganó el corazón de todos con su ternura y talento culinario, confirmó que permanecerá con su actividad en las diferentes plataformas.“Hola amigos, estuve pensando lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño. Voy a darle para adelante y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que la luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impidan sus sueños”, afirmó Joaquín, en un video de 43 segundos subido a su cuenta de Instagram, donde ya cuenta con 364 mil seguidores.“Si yo soy fuerte, ustedes también lo son. Una discapacidad no los hace menos ni más. Y les quería agradecer a toda la gente que me sigue, que me apoya. Les agradezco mucho a todos y les mando un fuerte abrazo a todos”, agregó.La polémica había explotado el último fin de semana, cuando la madre de Joaquín, Raquel Escobar, utilizó la cuenta de su hijo en Twitter para anunciar que el niño abandonaría su participación en las redes debido a los insultos y la violencia recibida.“¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado. Yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó la madre.En su mensaje, que ya no se puede leer porque el perfil aparece como privado, la mujer precisó que a su hijo “le dijeron que sus tortas se quemaron como él y empezó a preguntar si él es discapacitado” o si los bizcochuelos que prepara “son feos”, entre otras cosas.“¡Ya bloqueé y silencié a todos! Ahora queda en Joaco (decidir) si quiere seguir acá o no. Y para los que dicen que yo le manejo la cuenta, ¡no es así! Él maneja sus cuentas, yo solo reviso mensajes ¡¡¡Gracias a todos!!!!”, finalizó.En la semana anterior, un usuario de Twitter había utilizado una foto de Joaquín y había “falseado” un tweet del pequeño cocinero para criticar al club Boca Juniors en las redes.“Esta persona está poniendo cosas que yo no dije ni escribí y está usando mis fotos”, posteó Nahuel, arrobando a su agresor, quien luego le pidió disculpas y le aseguró que todo era “un chiste”.“Si, pero me hacés quedar mal y yo no quiero tener problemas con nadie. Además, dijiste que mis tortas son una mierda”, le contestó el nene, molesto por lo que había ocurrido.Recientemente, Joaquín Nahuel anunció que después de varios meses de esfuerzo logró recaudar el dinero necesario para pagar su cirugía reconstructiva en los Estados Unidos, por lo que borró los datos de la cuenta bancaria en la que recibía donaciones.“Bueno, gracias a la gente que me donó parte de la plata para mis utensilios. La puse en la cuenta de la operación y ya junte la plata, gracias a la gente y a las tortas que vendí. Ahora voy por el local y por conseguir (los medios) para hacer mis repartos. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió la joven figura de las redes.