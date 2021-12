Durante el 2021 registraron casi 4.000 casos de dengue: alertan sobre un brote

Casi 4.000 casos de dengue fueron confirmados en laboratorio entre enero y octubre de este año, pero se prevé un aumento de notificaciones en los próximos meses debido a una suba de casos registrados en Brasil, según informaron autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.Hasta la semana 42 de este año, se confirmaron por laboratorio 3.972 casos de dengue, lo que significa una tendencia a la baja si se consideran los 58.435 casos confirmados a lo largo de 2020, récord histórico de contagios del vector, según datos de la Dirección Nacional de control de enfermedades transmisibles y el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud."El dengue tiene variaciones estacionales vinculadas a cuestiones geográficas y climáticas, y cada ciclos de equis años se presentan mayores casos, sumado a las restricciones que se dieron en la pandemia por el coronavirus y la sequía generalizada en casi todo el Noroeste y Noreste, que seguramente influyeron en los procesos del ciclo del vector esta temporada", explicó a Télam el director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Hugo Feraud.Sin embargo, según el especialista, estudios preliminares indican que para la nueva temporada 2021-2022 podría haber más casos, "debido a que hubo un aumento de notificaciones en Brasil en relación al año pasado".Si bien este año se registraron tres serotipos circulantes en el país, la mayor parte de los casos tipificados pertenecieron al DEN-1, en un 93%; mientras que los casos que correspondieron al DEN-2 fueron del 3% y los del DEN-4, un 4%, según detalló el último boletín epidemiológico de vigilancia publicado por la cartera sanitaria.Los últimos casos confirmados se registraron en junio en las provincias de Jujuy, La Rioja y Salta.Los datos históricos informados por el área muestran los picos de casos que se dan en ciclos de tres a seis años aproximadamente, donde luego del récord de casos del año pasado, el 2019 solo había registrado 2.794 casos de dengue confirmados por laboratorio mientras que en el 2018 no superaba los 2.100.En 2016, cuando se registraba el récord histórico antes del registro de 2020, se informó un incremento de infecciones que se posicionaron en los 41.207 casos.Mientras, en el 2014 los registros fueron sólo de 490 y cinco años después, en 2009, se confirmaron 26.923.Durante 2001 y 2005 no se registraron casos en la Argentina, años cercanos a cuando el vector comenzó a aparecer en los registros de nuestro país, con 330 infecciones confirmadas en 1998.Fuentes del Ministerio de Salud, confirmaron que las fases de análisis clínico de las vacunas desarrolladas a nivel local contra el vector se están realizando para mejorar la antigenicidad y "está mejorando con resultados prometedores".Según las fuentes, la vacuna está en proceso de prueba porque no cubría todos los serotipos circulantes en el país y pronto se presentarán papers con novedades al respecto.En cuanto a las campañas de prevención, personal del Ministerio ya inició su planificación en el mes de septiembre en todas jurisdicciones argentinas."En la planificación tenemos en cuenta los lugares centinelas, como las provincias del NOA, fronterizas en el NEA, como Misiones, Corrientes y se prepara las estrategias con los equipos de salud para que se agilice el mecanismo ante la posibilidad de sospecha", apuntó Feraud.Además, siempre se dispone la comunicación a la población sobre la importancia de realizar el descacharreo y ajustar los insumos necesarios ante la posibilidad de un brote, donde se realiza también la desinfección aérea localizada con los contagios.