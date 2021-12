Reportaron 2.477 contagios de coronavirus y 34 muertes en el país

De esa manera, se acumulaban 5.340.676 infectados y murieron 116.680 personas por el coronavirus desde el inicio del brote en el país, en marzo de 2020.



Según el informe diario de la cartera sanitaria, ya se habían recuperado del Covid-19 5.203.809 personas, en tanto que otras 22.664 continuaban con la enfermedad en curso.



Por otro lado, 671 pacientes con coronavirus permanecían internados en terapia intensiva, en tanto que las camas del servicio para adulto y para toda patología en estabelecimientos de salud tanto públicos como privados ascendía a 35,2 por ciento en el país y a 39,1 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



De los 2.477 nuevos contagios, 791 son de la provincia de Buenos Aires, 430 de la Ciudad de Buenos Aires, 13 de Catamarca, 25 de Chaco, 13 de Chubut, 121 de Corrientes, 79 de Córdoba, 14 de Entre Ríos, 2 de Formosa, 15 de Jujuy, 13 de La Pampa, 4 de La Rioja, 38 de Mendoza, 12 de Misiones, 38 de Neuquén, 96 de Río Negro, 44 de Salta, 3 de San Juan, 9 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 54 de Santa Fe, 14 de Santiago del Estero, 17 Tierra del Fuego y 627 de Tucumán.



Esta mañana, se conocieron detalles del primer caso de la variante Ómicron en el país. Se trata de un hombre de 38 años oriundo de San Luis que viajó a Sudáfrica para realizar una capacitación. La información la dio a conocer la ministra de Salud provincial, Silvia Sosa Araujo, y explicó que, de momento, esta persona se encuentra aislada en su hogar y en buen estado de salud.



La funcionaria, en declaraciones radiales, detalló que su círculo familiar y el chofer del remís que lo trasladó desde el aeropuerto de Ezeiza hasta su hogar se testearon, con un primer resultado negativo, y se encuentran aislados. Además, señaló que el hecho de tener el “esquema completo de vacunación” y que el hombre “ya había tenido coronavirus en marzo 2021″, hacen que transite la enfermedad sin síntomas. “No tiene que hacer ningún tratamiento, solo un seguimiento”, señaló la funcionaria.



Más tarde, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió tema y destacó que la variante Ómicron, al tener tantas mutaciones, da la sensación que es más contagiosa, pero menos letal. “Por eso los pacientes son asintomáticos o muy leves”, dijo la titular de la cartera sanitaria. Para explicar el por qué podría ser más transmisible pero menos grave, Vizzotti argumentó que “los virus buscan ser más transmisibles y menos letales porque nos necesitan a nosotros (los humanos) para replicarse, nos necesita, no nos quiere matar”.



La variante Ómicron fue reportada por primera vez en Sudáfrica, el 24 de noviembre. Apenas 48 horas después la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caracterizó como “variante de preocupación” del COVID-19.



“La clasificación tan rápida de la OMS de esta variante como de preocupación tiene que ver con que, además de la gran cantidad de mutaciones, en los datos epidemiológicos de Sudáfrica se vio que desde la detección hubo un rápido aumento de frecuencia y reemplazo del virus circulante, que en ese momento era la variante Delta, y también un rápido aumento de casos”, indicó el virólogo Humberto Debat.



Debat, que integra el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), aseguró que hasta que no haya más datos de otros países, es apresurado evaluar cuánto más transmisible es que Delta, que era la variante más transmisible detectada hasta el momento. “No obstante, en la comunidad científica está habiendo consenso en que sería más transmisible aún”, sostuvo.



Mientras tanto, el Gobierno apunta a que quienes no se aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 lo hagan antes de fin de año. De acuerdo con la última actualización del Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de hoy, en Argentina se distribuyeron 86.911.725 dosis en todo el país, de las cuales se aplicaron 69.891.521. De ese total, 36.993.929 personas fueron inoculadas al menos una vez y 30.407.037 cuentan con el esquema completo de inmunización. A su vez, 1.682.150 personas recibieron una dosis adicional y otras 808.405, una dosis de refuerzo.