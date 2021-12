“Fue un accidente”, dijo dueño de bar incendiado: cuándo será la reinauguración

Policiales Voraz incendio consumió un local gastronómico en la Costanera de Concordia

Jorge “Polaco” Llane, el propietario del bar ubicado en la costanera de Concordia, es una personalidad querida tanto en Concordia como en la región y, además, traspasa las fronteras del ámbito gastronómico. Por ese motivo, cuando se dio a conocer el triste desenlace, la comunidad comenzó a hacer una movida para recaudar fondos y ayudar en la restauración del lugar. Cabe destacar que la movida tuvo un marcado impacto y aceptación a nivel social, no solamente en Concordia, sino en los alrededores.“Realmente me han conmovido en todo sentido”, agregó.“No me queda otra que responderles de esta forma, poniendo a Amarenas de pie nuevamente. Cuando me pasó todo esto (lo del incendio), pensé que iba a ser muy difícil (volver)”, reconoció al destacar que “con la ayuda y la colaboración de todo Concordia, y de gente a la distancia, fue posible que estemos en carrera nuevamente”.“Fue un accidente”, aseguró el empresario en relación al incendio que destruyó el local. “Fue por una construcción nueva que hice hace un mes. No preví poner unas térmicas que me estaban faltando. Por trabajar y trabajar todos los días no las coloqué”, reconoció.“Una sola llave hubiera sido suficiente para que pudiera salvar todo”, se lamentó al comentar que “se recargaron las líneas y por eso pasó lo que pasó”.Consultado respecto a si iba a hacer alguna modificación a la infraestructura y diseño del local, Llané adelantó que ya mandó a dibujar un proyecto nuevo. “Ahora vamos por la primera etapa que es la de poder trabajar para ir invirtiendo en Amarenas”, acotó al respecto.“Quiero hacer llegar mi agradecimiento a todo aquel que se acercó y que también puso su granito de arena para que Amarenas pueda estar de vuelta dentro de poquito”, ponderó.“Fijé una fecha”, dijo en cuanto a la futura reinauguración. “Hace 23 años lo inauguré un 2 de enero y quisiera reinaugurar Amarenas el próximo 2 de enero”, anticipó al explicar que trabajará “todos los días que sean necesarios para poder llegar y atender al público”.Finalmente, ponderó: “Muchas gracias a todos aquellos que han estado al lado mío en estos momentos que fueron difíciles”.