Una mujer fue mordida por un perro: “El dolor es insoportable”, aseguró

Los casos se repiten, sea en el Parque Unzué, en el centro de la ciudad o en cualquier barrio de Gualeguaychú. Las manadas de perros sueltos, en muchos casos por irresponsabilidad de sus dueños, andan por todas partes y ya son varios los episodios de ataques contra vecinos. Por fortuna, hasta ahora, ningún niño o persona vulnerable ha sido víctima, sino las consecuencias podrían ser irreparables.



En este caso puntual, quien sufrió las mordidas de un perro fue una mujer que transitaba por calles Buenos Aires y 3 de Febrero. "Había varios perros, y uno se me abalanzó, se me prendió de la muñeca y no me soltaba, y después se me abalanzó más arriba y me mordió el brazo", relató Viviana, que comentó que había una señora mayor que sería la madre de la dueña del perro y la llamaba a su hija, y también se acercó un hombre con un palo para auxiliarla, pero que no podían detener al animal, hasta que finalmente apareció su dueña y lograron agarrarlo.



"Ella me acompañó a una salita que está a media cuadra pero estaba cerrado, así que luego logré llamar a mi hermano y fui al centro de salud Franco, que no me pudieron poner los puntos porque no había nadie, así que me pusieron la antitetánica y luego fui al hospital, donde me dieron antibióticos que tengo que tomar por 10 días y me pusieron los puntos", relató acerca de la odisea que tuvo que hacer luego del momento de pánico sufrido por el ataque del perro.



"En estos momentos tengo la mano bastante hinchada, es un dolor insoportable la mordedura, nunca me había pasado esto", describió acerca de sus heridas, y agregó que "el médico me dijo que ahora tengo que esperar que no se infecte, porque el animal no estaba vacunado y pueden transmitir todo lo que tienen en los dientes".



"A mi mamá que es una señora mayor también le pasó hace un tiempo y nunca más salió a caminar por miedo a los perros", acotó la mujer, que añadió que "yo tengo dos perritos pero los tengo adentro de mi casa, vacunados y cuidados, pero lamentablemente es impresionante la cantidad de animales que andan descuidados". (ElDía)