Festival de Jesús María: devolverán la plata a quienes no se vacunen

El presidente del festival, Nicolás Tottis, mencionó en El Doce TV que solicitarán que todos tengan el esquema de inmunización completo y el barbijo será de uso obligatorio.



El presidente Nicolás Tottis y aseguró que “adherirán siempre” a cada medida sanitaria nacional y provincial. Lo expresó tras el anuncio de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien confirmó el pase sanitario para eventos masivos.



Para disfrutar del Festival de Jesús María será obligatorio el uso del barbijo y además tener el esquema de vacunación completo. “Siempre me imaginaba un festival con barbijo y dos vacunas. Nos parece la forma más efectiva para que los eventos sean seguros”, indicó Tottis.



Ante esta situación, Tottis confirmó que se le devolverá la plata al público que haya comprado entradas y no quiera vacunarse o no tenga las dos dosis aplicadas llegado el día del evento.



También detalló que no solo se les exigirá a los espectadores, sino también a los jinetes, bailarines, músicos, trabajadores, entre otros. Y confirmó que a mitad del evento tienen previsto realizar testeos.