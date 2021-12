Profesor de educación física, reconocido por la Unesco: qué experiencia realizó

Cristian David Rodríguez Piñero, profesor de educación física en la Escuela Nº 391 Zapata Gollán, ganó el segundo premio en una convocatoria internacional organizada por la Unesco de Guatemala y Costa Rica. El santafesino, que actualmente vive en Santo Tomé, participó en la categoría de Maestrandos-Doctorandos con su investigación titulada “El Atletismo Escolar como puente hacia una Educación Física más inclusiva”. Fue el único argentino presente en la convocatoria y se codeó con investigadores de Latinoamérica.“Esto surge a raíz de una convocatoria que organiza la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en conjunto con el Comité Olímpico guatemalteco y UNESCO Guatemala. Estas organizaciones realizan una convocatoria de investigación en relación al deporte y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la UNESCO”, contó Rodríguez Piñero, quien ingresó al certamen como estudiante de la Maestría en Educación Física y Deporte de la Universidad Nacional de Avellaneda.El profesor explicó que su investigación se basó en un taller de atletismo escolar que propuso hace tiempo en la escuela Zapata Gollán. Allí asisten alumnos de entre 13 y 15 años que con elementos alternativos como cañas de tacuara y caños de otros materiales pueden entrenar salto en alto, salto de vallas, lanzamientos de jabalina, entre otras disciplinas.Cristian comentó que inició el taller para aquellos alumnos que no se veían identificados con los deportes más tradicionales como el fútbol, básquet o vóley. Ante la propuesta, los chicos se mostraron receptivos e iniciaron con las primeras clases.El proceso de investigación se dio cuando las clases aún eran en modalidad virtual, por lo que sus alumnos debieron colaborar completando formularios online para que el profesor pueda realizar la recolección de datos. Ya en la presencialidad, el docente comentó que “por cuestiones de protocolo organizaron la clase de educación física con grupos mixtos”. Por lo que llegó a la conclusión de que “a través del trabajo con otros profesores del área y una modalidad mixta, se puede llegar a trabajar con propuestas educativas de calidad e inclusivas”.El propósito fue fomentar e incluir la participación femenina en los talleres escolares de atletismo de la escuela con la finalidad de acortar y eliminar brechas de desigualdad en el acceso a prácticas educativas-deportivas de calidad”, agregó.Sobre si su taller se podría replicar en otras escuelas de la ciudad de Santa Fe, Cristian expresó: “Es una muy buena experiencia pedagógica. No necesitas demasiada infraestructura para hacerlo, pero sí espacio porque, por ejemplo, si vas a hacer lanzamientos necesitas una zona de caída de pasto o cierta distancia para que no se lastimen los chicos”.Mientras que también adelantó que seguirá trabajando con la Unesco en futuros foros internacionales: “La gente de UNESCO de Costa Rica y Guatemala se puso en contacto con nosotros (los ganadores) para coordinar la próxima convocatoria de investigación. Ellos nos pidieron volver a exponer las ponencias en un foro que se va a hacer en un congreso que organizaría UNESCO. Todo para seguir dándole amplitud a estas investigaciones”El Litoral