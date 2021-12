Apareció otro pasacalles donde acusan a una mujer de "devoradora de hombres"

Hace apenas unos días se dio a conocer el caso de Lorena, una joven oriunda de Paraguay que decidió incorporar a la decoración de su fiesta de cumpleaños un fragmento del pasacalle que le habían colocado frente a su casa donde la acusaban de “devoradora de hombres casados”. Ahora, pasó nuevamente y los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia.



“Aplausos Rocío Nievas (carnicera) gran devoradora de hombres casados y destructora de familias”, se podía leer en un enorme pasacalle que apareció de un día para el otro en el barrio FOEVA de Rivadavia, en la provincia de San Juan. La imagen del cartel no tardó en compartirse y la gente fue dando sus opiniones junto a la polémica fotografía.



Alma, una de las tantas usuarias de Twitter que vio el pasacalle comentó: “Che igual que ganas de gastar guita en un pasacalles así de nefasto, para eso le saco la tarjeta al infiel de mí marido y me voy de shopping, la venganza puede ser más divertida y beneficiosa para nosotras mujeres”.



Otro en cambio, resaltó el trabajo de llevar a cabo un cartel tan insólito como el de la imagen. “Qué divertido laburar de los que hacen pasacalles. Si si dígame, ‘Rocio... Nievas... gran tragadora de leche casada...’, dos signos de admiración, muy bien algo más?”, escribió en tono de broma.



Otros usuarios de San Juan resaltaron lo ocurrido en la provincia. “Los que andan tranqui son los del barrio foeva”, escribió el primero que compartió la imagen en Twitter. Fue entonces cuando muchos se hicieron eco y compartieron la imagen en la red social dejando su divertido comentario.



“Igual imaginate ir con el que hace pasacalle y pedirle que te escriba esto, debe ser el laburo más entretenido de la Argentina”, escribió otro usuario mientras que una llamada Maqui comparó este escándalo con el de Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara.