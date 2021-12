Pronostican lluvias en muchas provincias, pero serían escasas en Entre Ríos

“Una profunda zona de bajas presiones en altura (vaguada) comienza a ingresar al país desde el oeste, a la altura de Neuquén y sur de Mendoza, y esto provoca una intensificación y generalización de las lluvias y tormentas que afectan actualmente a las provincias centrales”, indicó el meteorólogo Christian Garavaglia.Registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional indican valores de precipitación máximos de 50 a 70 mm en pocas horas,Adelantó que “la actividad se mantendrá durante lo que resta de este viernes en la región pampeana afectada, pero probablemente con precipitaciones más aisladas y de menor intensidad”.En tanto, “una nueva área de mayor inestabilidad comenzará a destacarse desde la tarde en Neuquén, sur de Mendoza, y oeste de La Pampa, y tendrá que ver con el “vuelco” efectivo del sistema de altura hacia nuestro territorio nacional, gatillando nuevas tormentas aisladas fuertes que podrían dejar granizo e intensas precipitaciones en cortos periodos”.A lo largo del fin de semana “el sistema frontal frío mencionado no tenderá a avanzar al norte como en tantas otras situaciones que suceden periódicamente, sino que esta vez la situación evolucionará hacia una oclusión (concentración) de la baja presión, induciéndose una leve circulación ciclónica sobre el este del país con generalización en las áreas de precipitación”.Durante,” irán mejorando temprano las condiciones sobre el norte patagónico, en tanto las lluvias, chaparrones y algunas tormentas aisladas continuarán afectando gran parte de la región pampeana y de Cuyo”.en donde pueden darse lluvias moderadas o localmente fuertes en breves periodos de tiempo, como ya ha estado sucediendo.“Las provincias del noroeste argentino también tendrán una inestabilización generalizada el sábado, presentando toda la región una jornada muy nublada con pronóstico de lluvias y tormentas de variada intensidad. En particular, no se descartan tormentas fuertes sobre la porción norte, afectando Tucumán, Salta y Jujuy”, amplió Garavaglia.A lo largo del domingo, “poco a poco se irán estabilizando las condiciones de tiempo en Mendoza, sur de San Luis, La Pampa, y más hacia la segunda mitad del día sobre el oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba”.

“La oclusión mencionada del sistema se posicionaría hacia el centro y este de Buenos Aires, y por ende, es aquí donde se aguardan el domingo precipitaciones algo más intensas con respecto al sábado, en forma de lluvias y chaparrones que podrían acumular de 10 a 40 mm, con algunas tormentas aisladas”, señaló el meteorólogo.Asimismo, “tormentas aisladas también todavía pueden darse, especialmente en la tarde, sobre las sierras de San Luis y Córdoba. Además, se mantendrá aun la inestabilidad sobre la región del NOA, con fenómenos aislados y de variada intensidad”.Finalmente, “las provincias del noreste argentino presentarán contrariamente condiciones de tiempo muy estable, sin pronóstico de precipitaciones para este primer fin de semana de diciembre, y temperaturas máximas cálidas a calurosas”.