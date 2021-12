Joven asesinada en Miami: ordenaron la detención del principal sospechoso

La policía de Miami Beach ordenó la detención de Agustín Mariani, un argentino de 20 años, acusado de homicidio en segundo grado por el crimen de la diseñadora Delfina Pan. Desde el entorno de la víctima apuntaron contra este hombre que era su compañero de trabajo y “se había obsesionado con ella”.



Ambos llegaron con lesiones de arma blanca al Jackson Memorial Hospital, donde la joven de 28 años falleció. Mariani se encontraba internado en la clínica luego de haber intentado suicidarse tras el episodio.



El Departamento Policial de Miami Beach fue alertado a las 18.24 del pasado lunes 29 por un violento suceso. “Se respondió a un llamado de apuñalamiento en la avenida Harding al 7330. Los oficiales llegaron y ubicaron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de puñaladas. Ambos fueron transportados al Jackson Memorial Hospital. La información preliminar sugiere que se trató de un incidente doméstico”, informó, en Twitter, la cuenta oficial de la policía local.



Al día siguiente se conoció que se trataba de Pan y, según reconstruyeron los investigadores, el acusado se habría obsesionado con ella en el trabajo. El arma encontrada en el lugar fue un cuchillo que, conforme a trascendidos, Mariani lo habría tomado del local gastronómico en el que ambos trabajaban.



Desde febrero Mariani se desempeñaba como bartender en el mismo bar en el que Delfina era mesera, ubicado sobre la peatonal Lincoln Road. El joven se presentaba además en sus redes como manager del establecimiento.



Mariani, quien residía en Bella Vista, provincia de Buenos Aires, antes de emigrar a Miami, nació el 8 de febrero de 2001. Después de recibirse en 2018 como bachiller bilingüe, con orientación en Ciencias Sociales, del Aberdare College, el presunto femicida ingresó estudió durante un año en el Instituto de Formación Aeronáutica (IFPA). “Tripulante de cabina buscando ingresar en la industria aeronáutica”, escribió en LinkedIn.



En diálogo con La Nación, el hermano de Delfina reconstruyó los hechos. “Estuve casi una hora con el detective del caso, que tiene toda la información. Ese día Delfi tenía un turno de trabajo y salía a las cinco o seis de la tarde, creo que a las cinco. Este pibe hacía doble turno y tenía que quedarse hasta las 23. Pero cuando Delfi sale, él también se va, deja su trabajo y se va con un cuchillo”, indicó, después de encontrarse con el investigador.



En ese relato, comentó que cuando Delfina llegó a su casa en la Avenida Harding al 7330 lo vio al atacante adentro del complejo y que se encontró también con una vecina, Michelle, que es ahora la principal testigo del femicidio. El hermano de la joven argentina asesinada aún no la conoce, pero entiende que Michelle solo vivía en el mismo sitio que Delfina y que no tenían una relación de amistad.



“Delfina le pide a Michelle que no se vaya y se ponen a hablar en una mesa. Este pibe le dice [a Delfina]que mañana se iba a Nueva York, si podía ella ir con él. Delfina obviamente le dice que no y acto seguido la empieza a atacar”, explicó su hermano, de acuerdo a lo que le notificó previamente el detective.



Por su parte, José María recalcó a La Nación que el crimen se produjo en la entrada del complejo y no dentro del departamento, como circuló en las primeras versiones. “La ataca decidido a matarla”, dice el papá de Delfina.



En tanto, su hijo en la narración confirmó por qué el hombre fue encontrado también herido cuando llegaron los oficiales de la Policía de Miami. “El pibe después agarra y se apuñala el pecho intentando suicidarse”, remarcó.



“Ahora está bajo custodia en el hospital, mañana le están presentando los cargos oficiales y cuando presenten los cargos, la información se hace pública. También se va a hacer un comunicado, según lo que me dijo. La Policía lo va a hacer porque es un caso mediático. Él está hospitalizado y bajo custodia, técnicamente no está arrestado, pero tampoco se podría ir. Mañana ya sí, con los cargos”, agregó.