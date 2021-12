Vecinos de Oro Verde reclaman por inconvenientes con el agua potable

Vecinos de Oro Verde reclamaron frente al municipio de la localidad para reclamar por inconvenientes con el servicio de agua potable.“El problema viene de hace 40 años. Hay una cooperativa que brinda el servicio y esa agua está contaminada con arsénico”, expresó aJosé David, una de las personas que se expresó sobre el tema. Y continuó: “encima, se corta seguido. Yo hace un mes y medio que no tengo agua” y acotó que no ha recibido respuestas.Al respecto, afirmó que “hace ocho años que el municipio recibió una suma muy importante de dinero para hacer una planta potabilizadora, pero nunca se realizó nada. Ahora como se juntaron la cooperativa y la municipalidad decidieron realizar un proyecto para volver a pedir plata”.Describió que “en mi caso brindo un servicio de cadetería, por lo que estoy 16 horas en la calle. Cada vez que quiero tomar agua tengo que comprar. A la noche tengo que ir a la casa de mi madre en Paraná a bañarme o recurrir a algún amigo. Siempre tengo que traer agua de afuera. Incluso acá sale negra”.Enseguida una señora añadió que “en mi casa el agua sale con olor a podrido. No se puede tomar y tengo que buscar en la casa de mis hijos en Paraná. Y se hace difícil comprar. Los invito a que, cuando quieran, saquen agua de mi casa para analizarla”, concluyó.