Aplican las dosis de refuerzo contra el Covid-19 al personal de salud

Sociedad Comenzó la aplicación de dosis de refuerzo contra el covid a personal de salud

“Se inició ayer con la dosis de refuerzo para el personal de Salud y a la par se continúa con la vacunación a niños de 3 a 11 años”, comunicó ala coordinadora de la guardia del Hospital “Dr. Gerardo Domagk” de Paraná, Dra. Flavia Pereyra.Y en la oportunidad, anunció que el viernes, en el comedor `Los niños primero´ de barrio Cáritas, se hará una jornada de vacunación, tanto para quienes tengan turno como para quienes se presenten ese día.“La gente está ansiosa de vacunarse y con mucha alegría de poder acceder a ese servicio; trajeron a los niños y también coordinamos con las escuelas de la zona para que los alumnos se acerquen por curso”, indicó la doctora.Respecto de la situación epidemiológica, la médica comentó que “la sintomatología por Covid-19 es muy similar a patología respiratoria que es propia de esta estación del año; hay muchas faringitis, estados gripales y rinitis alérgicas”.“La única forma de diferenciarlos es mediante los test; hace mucho que no tenemos casos positivos, pero no tenemos que descuidar las medidas de precaución para no volver a una situación sanitaria complicada”, recomendó.Punto aparte, indicó que los servicios en el nosocomio funcionan con normalidad. “El personal que estaba de licencia por factores de riesgo se está reincorporando y ahora, todos juntos”, ponderó.