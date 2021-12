Uruguayos en Gualeguaychú siguen esperando la apertura de los puentes

Entre ese grupo de residentes que esperan encontrarse con su familia, están Washington y Beatriz. Ambos contaron la larga espera de la apertura de los puentes, tras el cierre hace más de un año producto de la pandemia.



Washington tiene un comercio y vive en Argentina desde hace más de 30 años. Relató que hace unos dos meses falleció su madre y que “entre realizarme el PCR y esperar el resultado no llegué a tiempo además de los costos. Pero después para regresar tuve que hacerlo por buquebus, todavía no estaba habilitado el paso de Salto-Concordia. Tomé dos colectivos distintos viajé en cada uno con 40 personas y después de Colonia a Buenos Aires con unas 300 personas y desde ahí hasta Gualeguaychú otro colectivo. Entonces yo me pregunto si no es mejor que uno pase en su auto en su burbuja, estás con tu familia y ni siquiera en contacto con tanta gente´".



"No se entiende cual es el motivo, nadie da respuestas, ni el gobernador, ni el intendente, ni el consulado, nadie sabe explicar. Las fronteras de Uruguay con Brasil están abiertas, entonces no se. Si es económico, si el temor es que los uruguayos vengan a comprar todo acá, tienen la aduana y la AFIP para controlar, o que los argentinos se vayan de vacaciones allá, como siempre lo hicieron, yo creo que es político el tema y en el medio quedamos nosotros”, expresó.



Beatriz también es uruguaya y empleada de comercio. Al igual que Washington lleva muchos años viviendo en Gualeguaychú.



“Es una situación muy difícil, tanto para ellos como para mí. Yo soy de Salto pero vivo acá, mi madre tiene 82 años, está enferma, yo también estoy atravesando un problema de salud y la contención familiar que uno necesita en situaciones como estas desde hace casi dos años solo la podemos hacer por videollamada. Yo escucho que se habla del turismo, de la economía, de la reactivación pero a nosotros, las familias binacionales, nadie nos menciona, nadie nos tiene en cuenta. Entendí siempre que hay una pandemia, pero ahora la situación es distinta, estamos vacunados, todo está liberado y nosotros seguimos sin poder juntarnos con nuestra familia".



Tras ello, dio cuenta que "el PCR es caro, para volver por Concordia hay horario y es un problema llegar a tiempo para cruzar. Solía viajar los domingos cada 15 días con una amiga que tiene auto y familia allá también, y ahora los domingos son una pesadilla. El afecto, el abrazo, la contención familiar se necesita, hay gente que trabaja allá y tiene su familia acá, estudiantes, somos casi dos mil uruguayos en Gualeguaychú y nadie nos da una explicación. Llevo dos años sin ver a mi mamá, los costos son muchos, es imposible, un PCR sale 7 mil pesos y allá 100 dólares. Quiero abrazarlos, quiero tocarlos, estar con ellos. Que pongan todos los controles que quieran, que nos revisen todo lo necesario, que nos pidan el carnet sanitario, quizá el test por antígeno como utilizan en otras fronteras, que es más económico. Creo que hasta que no pase una desgracia enorme, nadie va a hacer nada ni explicar o justificar nada”, indicó a Radio Máxima.