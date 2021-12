Postergan las audiencias del juicio por abuso contra Darthes

El juez Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos para el 27 y 28 de enero próximos, dijeron fuentes brasileñas del proceso.



El caso está bajo secreto de sumario estricto y todas las partes fueron informadas sobre las próximas audiencias.



El juicio que se realiza en San Pablo, con la acusación del fiscal federal Andrey Borges Mendonça, se retrasó a causa de la extensión de la declaración de tres testigos, entre ellos la actriz y modelo Calu Riveiro, que declaró hoy desde Roma.



Fardin denunció hace casi tres años a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira "Patito Feo".



"Hoy, Anita Co estaba citada para declarar a las 15 horas, pero a las 17:30 le informaron que le reprogramarían su declaración. Ella estaba esperando en las inmediaciones de la fiscalía y fue comunicada que le reprogramarían la declaración porque el juicio se reanudará el 27 de enero. Calu estuvo declarando exactamente cuatro horas desde el consulado de Roma", dijo a Télam Raquel Hermida Leyenda, abogada de ambas actrices.



Rivero brindó testimonio de forma virtual durante cuatro horas desde el Consulado argentino en Roma, donde se encuentra trabajando.



Según Hermida, tras su declaración, Rivero dijo que "fue sanador poder dirigirse a Darthés, su abusador".



A raíz de la acusación, el actor le inició en 2018 a Rivero una causa por "daños y perjuicios".



Rivero se había referido públicamente por primera vez de su repentina salida de la novela "Dulce Amor", en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.



Rivero y Anita Co son parte de los once testigos que declararán en el juicio de manera virtual.



Anita Co relató en 2018 en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando grababan la tira "Gasoleros" en 1999.



La denuncia de Fardín contra Darthés fue aceptada en Nicaragua e incorporada en la acusación contra el actor por el Ministerio Público de Argentina y de Brasil.



Es que Darthés, Juan Rafael Pacífico Dabul, nació en Brasil, país adonde se trasladó para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol.



Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de Brasil eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.



Si es condenado, Darthés cumplirá pena en Brasil y no será extraditado.



El juicio sufre un aplazamiento porque también el sistema judicial paulista ingresará en receso el 17 de diciembre hasta el 6 de enero.



El abogado de Darthés, Luiz Nazareth, el propio actor acusado, los testigos argentinos y sus abogados siguieron el juicio en forma remota, como acostumbra en la pandemia a realizar las audiencias el juez Mazloum.



Ayer, durante la primera jornada del juicio, Fardin declaró de manera virtual ante la Justicia de Brasil durante cuatro horas, hasta las 20.30



"Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia", dijo Fardin a la salida de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en el centro porteño.



Y concluyó: "Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia; quiero tener confianza en la Justicia".