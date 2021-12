Uso de cinturón de seguridad, para evitar muertes en accidentes de micros

La falta de uso de cinturón de seguridad fue una de las causales principales en los accidentes fatales ocurridos entre 2017 y 2019 en micros de larga distancia en la Argentina, según informó hoy la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo del Ministerio de Transporte de la Nación, en el marco del Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad.



El dato fue revelado en el marco de una jornada de concientización realizada por el Ministerio de Transporte de la Nación, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sobre la importancia del uso de este dispositivo.



Con la premisa de que el uso del cinturón de seguridad reduce entre un 40% y 50% el riesgo de muerte en un siniestro y que, pese a ello, tan sólo el 55% de los conductores lo utiliza, agentes y fiscalizadores de estos organismos se hicieron presente en la Terminal de Ómnibus de Retiro para dialogar con los usuarios y usuarias del transporte.



"Necesitamos generar un cambio cultural en relación al uso del cinturón de seguridad en el transporte público, como el que logramos hace algunos años cuando, como sociedad, lo adoptamos en el auto particular, porque sabemos que nos salva la vida", sostuvo el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.



"El Estado está presente, escuchando a las personas para conocer los factores que generan resistencia para poder acompañarlas con campañas que promuevan el uso de una herramienta simple que marca una diferencia enorme", agregó.



Los organismos dependientes del Ministerio de Transporte trabajan juntos con el objetivo de concientizar a las pasajeras y pasajeros que viajan en ómnibus de larga distancia en el país acerca de la importancia del uso del cinturón de seguridad, así como también a la hora de conducir o de viajar como acompañante en vehículos particulares.



Diego Giuliano, secretario de transporte del Ministerio de Transporte, indicó al respecto que "hoy es importante recordar que su uso es obligatorio, el cinturón de seguridad no está de adorno. Junto a nuestro ministro Alexis Guerrera y los organismos de seguridad vial, mediante esta campaña, estamos intensificando la obligación del uso del cinturón, porque es responsabilidad de todos y todas. Usalo, cuidate y cuidanos".



La colocación del cinturón de seguridad es obligatoria para todos los pasajeros en micros de larga distancia antes de iniciar el viaje fue impuesta por la Resolución 149/2019 del ministerio de Transporte.



En el mismo sentido, Tomas Raspall, Director de Automotor de la JST, apuntó que "como demostraron estudios técnicos llevados a cabo por los equipos técnicos de la JST, el uso del cinturón es fundamental para prevenir, e incluso mitigar, los riesgos asociados a los accidentes de tránsito".



Por su parte, el director de la CNRT, José Arteaga, acotó que "este es un día clave de reflexión y conciencia de la importancia del uso obligatorio del cinturón de seguridad. Es fundamental que podamos cambiar culturalmente y que en todo tipo de vehículo se utilice, especialmente en micros de larga distancia y durante todo el trayecto del viaje".



Y afirmó que "desde la CNRT seguimos verificando que antes de cada salida los cinturones funcionen, cada pasajero y pasajera debe tener la conciencia de usarlo porque salva vidas".



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo cerca de 1.3 millones de personas en accidentes viales, una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios.



En virtud de las acciones que lleva adelante la JST para seguir fomentando el uso del cinturón de seguridad, en la última semana lanzó una encuesta para conocer la percepción de usuarias y usuarios acerca de dónde radica la decisión de no usar el cinturón de seguridad en ómnibus de larga distancia.



Esta tarde los agentes de los organismos fiscalizadores llevaron adelante la encuesta entre los pasajeros que se encontraban en la Terminal de Ómnibus de Retiro.



Esta encuesta se encuentra también en los sitios oficiales de las empresas de venta de pasajes, la web y redes sociales de diversos organismos.



La información obtenida, recalcaron las autoridades servirá para seguir profundizando en el conocimiento de las y los usuarios y continuar trabajando en políticas públicas que promuevan las buenas prácticas de seguridad en el transporte.



Télam.