Dueños de boliches avalan pase sanitario, pero piden extensión del horario

Los dueños de boliches bailables avalan la instrumentación del pase sanitario, pero vuelven a insistir en la necesidad de extender el horario de funcionamiento de los locales. Juan Pueyrredón, presidente de la Cámara de Discotecas de Santa Fe, dijo que la extensión horaria “mejorará la rentabilidad” de los establecimientos y “reducirá las fiestas clandestinas''.



El empresario consideró que ese sector trabaja en todos esos temas desde que se reabrieron los boliches. A principio de año, le planteamos a la Provincia que los chicos no se vacunaban o que no les interesaba inocularse. Propusimos hacer una campaña con respecto a eso y poder abrir los espacios”.



“Al principio no nos dieron mucha importancia, pero cuando desde Nación se autorizó la apertura de discotecas para gente vacunada con una dosis, se generó un impacto inmediato, y todos los chicos fueron a vacunarse. Hoy en día se pide para ingresar un esquema incompleto y no habría mucha diferencia si se aplica un pase sanitario.”, agregó.



Pueyrredón aseguró que actualmente en las discotecas se solicita el carné de vacunación con una dosis para ingresar a cada local. “Nosotros acompañamos cualquier medida sanitaria que permita que nuestra actividad no vuelva a cerrar. Si se establece el pase, bienvenido sea. No nos oponemos. Vamos a apoyar cualquier resolución que favorezca al trabajo y que evite cierres de este tipo de empresa”. Fiestas clandestinas y horarios

El titular de la cámara que agrupa a los bolicheros volvió sobre el problema de las juegas ilegales. “La situación sigue presente y es como que va creciendo conforme se acerca el verano. Todavía no estamos en temporada alta y seguimos con una gran cantidad de fiestas clandestinas todos los fines de semana, que son una competencia desleal para nosotros por el horario. Siempre vamos un paso atrás del problema”.



Pueyrredón también volvió sobre la cuestión de la extensión de horarios. “Nosotros insistimos con este tema. Pero lo hacemos no sólo para menguar las fiestas clandestinas. Está todo bien con el paso sanitario, pero si hay 50 fiestas clandestinas en toda la provincia a las que asisten cien mil chicos, estamos en la misma”.



“Si tuviéramos una ampliación de horario, por lo menos en una hora u hora y media más, disminuirán las fiestas clandestinas. Durante la pandemia más dura, los chicos bailaron en todos lugares no habilitados. Salieron a bailar igual y lo hicieron en sitios no habilitados. El uso y costumbre de seguir bailando hasta las 6 ó 7 de la mañana nunca menguó. Si las discos cierran a las 3.30, los chicos no regresan a sus casas. Necesitamos que nuestro horario de cierre se estire hasta las 4.30 ó 5. Así podríamos competir contra la ilegalidad y nuestra actividad podría mejorar la rentabilidad”, concluyó el empresario.