El crucero proveniente de Cabo Verde no pudo ingresar a Puerto Madryn

Sociedad Autorizaron por error que un crucero procedente de Cabo Verde ingrese al país

Sociedad Autorizaron el desembarco de los pasajeros del crucero tras dos PCR negativos

El crucero con 300 pasajeros, en su mayoría alemanes, que días atrás no pudo entrar a Mar del Plata porque el puerto local no fue declarado “corredor seguro”, tampoco pudo desembarcar hoy en Puerto Madryn: el intendente lo impidió por razones epidemiológicas.El jefe comunal, Gustavo Sastre, anunció que le quitaron el permiso al crucero Hamburg, que había partido desde Buenos Aires rumbo al sur del país, para amarrar y descender en Puerto Madryn.“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, señaló el intendente. Y agregó: “Tenemos que cuidar la situación de los vecinos, con una cepa que aún no ha llegado al país, y además no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”.En la embarcación hay un turista con un caso positivo de Covid que permaneció aislado junto a su familia sin bajar del navío. Ni bien se conoció el caso, la Dirección de Sanidad ordenó hisopar al resto de los pasajeros y tripulantes, cuyos exámenes PCR dieron negativo.