Pozo multimillonario del Quini 6: esposa del supuesto ganador negó haber jugado

El supuesto ganador

Desmentida

Confusión

"No jugamos"

Afectados

Un apostador acertó los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6, el pasado domingo y se lleva más de $514 millones. Desde la Lotería de Santa Fe, confirmaron a Elonce que el próximo miércoles, en total, habrá en juego 167 millones de pesos.La noticia del premio histórico se difundió por el país y medios de la vecina provincia de Corrientes, señalaron que el ganador del Quini 6 se llamaba Juan Carlos, trabaja en un campo de la localidad correntina de Goya y su mujer es abogada.Sin embargo, este martes, la esposa abogada de Juan Carlos, se comunicó conpara desmentir la información y negó que su pareja, sea el ganador de la histórica Revancha.Rosa Castillo es la esposa del supuesto ganador del Quini 6 en Goya. En comunicación con este medio, la mujer negó la versión.. Hubo una confusión y no sabemos dónde se generó este trascendido que es erróneo.y no participamos en ninguno de ellos, ni ganamos nada. Eso es mentira", dijo Rosa Castillo, en un audio enviado aen Goya.La mujer que salió a aclarar la información, es la esposa del hombre apuntado como el ganador del Quini 6, a quien le correspondería más de 510 millones de pesos.que hemos recibido y hemos visto la alegría genuina de amigos y conocidos, pero no es verdad.y agregó que "y no en otra agencia que está lejos de nuestra casa", aclaró Castillo en referencia a la agencia que vendió el premio y que se encuentra en el centro de Goya.Por otra parte, la mujer contó que “, se hicieron eco de esa edición. Por eso se armó esta bola de nieve que se escapó de las manos y nos afecta a nosotros y a nuestra tranquilidad", aseveró a