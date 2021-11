Pre-Viaje: “Las facturas tienen que ser a partir de 5.000 pesos en adelante”

Cómo se tramita el Pre-Viaje

Cómo hacer uso del beneficio en la FDD

“Buenas expectativas”

Cuánto sale un paquete turístico

PreViaje es un beneficio que ofrece un 50% de reintegro de los gastos en paquetes turísticos para volver a gastar durante o después del viaje. Tras el anuncio de los organizadores de la Fiesta de Disfraces, respecto a que el evento está incluido en el programa nacional,consultó a un prestador turístico cómo se tramita el beneficio y cuáles son las condiciones para acceder al mismo.“El Pre-Viaje es un programa del Estado argentino que implica la devolución en un crédito del 50% o de otros porcentajes -dependiendo de cómo esté inscripto el prestador-;como cines, teatros, PedidosYa. Y en caso que el pasajero regrese del viaje y no utilice ese monto durante todo el destino,”, explicó ael representante de la empresa de viajes Altas Barrancas, Juan Enrique Solari.Y agregó: “Inclusive con ese crédito puede comprar otro viaje, ya sea en una agencia de viajes, o si compró un boleto de avión, o un alojamiento; siempre y cuando el prestador esté inscripto en Pre-Viaje y lo acepte”., aclaró el prestador. “Es un número importante como para poder comprar otro viaje o disfrutar del destino en excursiones, comida, comprar recuerdos”, ponderó al destacar que “el turismo es una actividad multiplicadora y el Pre-Viaje lo impulsa mucho más”.A la persona que compra, ya sea ante una agencia de viajes o cualquier prestador adherido al programa, le entregarán una factura que debe cargar en previaje.gob.ar ”, indicó Solari. Y continuó:, que es el usuario de CUIT o CUIT, más una contraseña; y con ese mismo usuario ingresan en la web de Pre-Viaje, donde deberá completar unos datos muy sencillos, como el CUIT del prestador, el número de factura, la fecha, el monto, el número de CAE (Código de Autorización Electrónico) y automáticamente el sistema le varía la factura y le hace el reintegro ya sea en la billetera virtual o lo que la persona haya elegido para utilizar. Es un trámite muy sencillo”.“En la web de Pre-Viaje hay una nómina de prestadores donde uno puede buscar, a través del número de CUIT, el nombre fantasía o la razón social, si está o no inscripto”, detalló el representante de la firma de turismo., porque las facturas son menores a ese monto no podrán acceder”., recomendó el prestador turístico.“Y el paranaense, por más que la fiesta sea en la ciudad, si tiene usuario y contraseña, puede hacer uso del beneficio porque el programa no distingue el lugar de donde se es, sino que uno tenga la factura y que el prestador esté inscripto dentro de Pre-Viaje”, aclaró.En la oportunidad, Solari dio cuenta de las “buenas expectativas” de cara a la temporada de verano. “Ha sido una temporada de ventas excelente porque veníamos de un año sin movimiento turístico por la pandemia, y que se haya sumado el Pre-Viaje ayudó bastante a que la gente se decida a comprar paquetes turísticos anticipadamente sabiendo de aun estamos en pandemia y que puede llegar a haber alguna otra medida sanitaria”, evaluó.Entre los destinos más elegidos mencionó “la Costa Atlántica, el sur argentino, Calafate, Ushuaia, Bariloche, Cataratas del Iguazú -que es un clásico-, y algunos paquetes al norte”. “Después de tanto tiempo de encierro, la gente quiere salir a vacacionar”, destacó.“Los precios se ajustaron por la cuota inflacionaria del país, pero están bastante estables y son buenos;, detalló Solari.“Los paquetes incluyen media pensión, transportación, asistencia al viajero; algunos incluyen excursiones y eso hace que el paquete sea atractivo, tenga un precio bastante bueno y la gente lo compre porque con este 50% le ayuda a obtener un beneficio mayor con el Pre-Viaje porque ese dinero en el destino puede utilizarlo para los gastos extras”, recomendó.En la oportunidad, el prestador reconoció que la agencia de viajes que representa no está vendiendo paquetes al sur de Brasil “porque hay incertidumbre; y ni hablar de otros destinos por los requisitos que se exigen para ingresar a los países”. “Las vacaciones del pasajero no se tienen que convertir en un tramiterío”, remarcó.En ese sentido, comentó queporque cuando pasó los precios, los clientes se asustaron.; se incluyen los ingresos a primera ronda y el alojamiento, pero a eso hay que sumarle el aéreo”, reveló.