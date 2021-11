Pintó el frente de su casa para evitar que la baleen:"No vendo nada, hay chicos"

Tres familias que viven en una casa de Montevideo al 7300 que fue baleada el fin de semana dejaron una serie de mensajes pintados en las paredes del frente para que los atacantes dejen de tirar. “Hay chicos amigo”, “No vendo nada”, “Nuevos dueños”, escribieron para rogar que los dejen en paz.



Una de las mujeres que vive en la casa contó a El Tres que en el inmueble viven once chicos y temen que sean alcanzados por las balas.



El sábado a la tarde fue la última balacera y por eso decidieron dejar las pintadas de aclaración, de que allí no venden droga.



“A esta casa la tenían como aguantadero y búnker de venta de drogas. Amenazaron al dueño anterior y tuvo que irse”, contó una de las mujeres que habita el lugar.



Aregó que como estuvo durmiento tres días en la calle, le dieron permiso para que se quede en el lugar con los chicos.



“Acá somos familia de bien que no queremos vender droga, solo un techo para nuestros hijos. Deben querer que nos asustemos y nos vayamos pero no tenemos otro lugar para ir”, concluyó la mujer.