Joaquín, el nene de las tortas, juntó el dinero para operarse en Estados Unidos

Sociedad Pequeño pastelero vende tortas porque necesita dinero para una operación

Joaquín Nahuel Núñez, el nene de 10 años que se hizo popular en las redes sociales por cocinar tortas, anunció a través de sus redes sociales que consiguió el dinero para poder operarse en Estados Unidos.Gracias a su popularidad en las redes sociales -tiene 180 mil seguidores en Twitter y 220 mil en Instagram-, Joaquín logró hacer conocer su historia. Y así, con la venta de tortas, finalmente logró juntar el dinero necesario para viajar a Estados Unidos y operarse.Este lunes, comunicó la feliz noticia con un vídeo a través de su Twitter personal.“Hola, les quería aclarar que la plata de la operación ya la junté gracias a la gente y a las tortas que vendí. Les agradezco mucho a todos. La plata la junté gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de ustedes. Les mando un fuerte abrazo”, expresó el niño de diez años.Según reveló Raquel Escobar a TN, su hijo necesita cuatro expansores que se insertan por debajo de la piel y que tienen un valor de 500 dólares cada uno. Sin embargo, según contó su madre, Joaquín deberá esperar un tiempo para poder hacerse la operación en Estados Unidos.“A medida que crece el cuerpo, la piel crece con él. Va a llegar un momento en el que no va a poder mover su cabeza, y ahí va a estar listo para operarse. La operación es segura, pero no se sabe cuándo”, aseguró Raquel.Para reunir el dinero, en primer lugar, la familia organizó un sorteo para recibir donaciones y poder solventar la cirugía. Sortearon celulares, planchas y otros productos. Pero la experiencia de Joaquín con las tortas fue tan positiva desde un principio, que le permitió juntar la plata haciendo lo que más le gusta.El trágico episodio sucedió en abril del 2019, en el festejo de cumpleaños de Raquel Escobar en su casa de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El marido de Raquel, Adam Hrycak, y su cuñado salieron a comprar y Joaquín se quedó jugando con su hermano Fabricio, dos años mayor que él.Mientras jugaba, Joaquín encontró una botella de alcohol con la que se roció a sí mismo, roció a su hermano y vertió sobre la parrilla. Los dos se prendieron fuego, pero Fabricio se tiró rápidamente al piso y apagó las llamas que tenía en su brazo.Joaco, en cambio, no se apagaba. Su madre le tiró agua, pero la llama se avivaba. Apareció en escena el padre de Raquel, abuelo de Joaquín, que lo abrazó al niño con su campera y lo apagó. Acto seguido, un patrullero lo llevó a un Hospital en General Rodríguez, donde tenía que aguantar toda la noche para ser trasladado al Hospital de Quemados. Y aguantó.Sin embargo, las noticias en el hospital no fueron nada buenas. Joaquín estaba muy grave y los médicos les dijeron a los familiares que no podían hacer nada, que estaba en manos de Dios. Finalmente, estuvo un mes y medio internado en terapia intensiva hasta que le dieron el alta.